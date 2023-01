Canarias inicia la campaña de rebajas marcada por el menor gasto

Canarias será una de las comunidades que menos invierta en estas rebajas con una media de 82 euros

Redacción RTVC

La tradicional campaña de rebajas de enero se ha iniciado este sábado de forma física en las tiendas de gigantes del comercio. Mientras que otros grupos ya llevan varios días ofreciendo grandes descuentos que no evitarán que el gasto previsto para estos días sea un 2 % inferior al del año anterior.

Según los datos del comparador financiero Banqmi, los españoles gastarán durante la campaña invernal de rebajas una media de 94,4 euros, una cifra un 2 % inferior en comparación con los 96,3 euros que se destinaron hace justo un año.

El gasto de este año también se situará por debajo de los 96,3 euros de 2020, justo antes de que estallara la pandemia, así como de los 99,3 euros de 2019, y únicamente superará el gasto de 2021, cuando se destinaron a las rebajas invernales 93,1 euros de media.

Aumento de precios en los últimos meses

Según Banqmi, el menor gasto previsto para estas semanas responde al aumento de precios registrado en los últimos meses, donde la inflación se ha situado en tasas no registradas en décadas, aunque advierte de que las perspectivas «no son tan malas» después de una campaña navideña «más positiva de lo esperado».

A nivel nacional, los ciudadanos del País Vasco serán los que más gasten durante estas rebajas, con una media de 110,2 euros, por delante de riojanos (106,8 euros), valencianos (103,3 euros) y navarros (102,9).

Por el contrario, los que menos gastarán estas semanas serán los gallegos (81 euros), canarios (82,3 euros) y castellanoleoneses (85,3 euros).

Rebajas sin restricciones

Hace 10 años que se eliminaron los períodos de rebajas limitados a dos etapas del año. Ahora, no existen restricciones para aplicar descuentos. Algo que se ha notado en las calles canarias, donde ya no se ven esas kilométricas colas para acceder a las tiendas y centros comerciales. A esta nueva estampa también ha ayudado el auge del comercio on line.