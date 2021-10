En Canarias hay 996 activos, de los cuales 28 están ingresados en UCI y 101 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se han registrados 57 nuevos casos y dos fallecimientos

Canarias registra 57 casos de COVID-19 y dos fallecimientos

La Consejería de Sanidad constata hoy 57 nuevos casos de coronavirus COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 95.444 con 996 activos, de los cuales 28 están ingresados en UCI y 101 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha notificado el fallecimiento dos varones: uno de 56 años en Tenerife y otro de 53 en Gran Canaria. Ambos padecían patologías previas y permanecían ingresados en el hospital.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 20,50 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 46,97 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma hoy 21 casos con un total de 45.645 casos acumulados y 474 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 36.405 casos acumulados, 19 más que el día anterior y 246 activos. Lanzarote suma 10 nuevos casos con 6.930 acumulados y 103 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 4.487 casos acumulados, siete casos nuevos, y 153 activos. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 1.108 acumulados y 12 casos activos; El Hierro no registra nuevos positivos, por lo que sus acumulados son 465 y sus activos son ocho. Por su parte, La Gomera no suma casos, por lo que sus acumulados son 403 y se mantiene sin casos activos.

Hasta hoy se ha realizado un total de 2.157.360 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 4.471 se corresponden al día de ayer.