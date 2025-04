El exconsejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha comparecido en la comisión de investigación en el Parlamento de Canarias sobre el denominado ‘caso Mascarillas’

El exconsejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha admitido este viernes el «contrato fallido» de RR7, empresa a la que se pagaron cuatro millones de euros por adelantado en dos plazos por un millón de mascarillas que no fueron entregadas –fueron destruidas por Aduanas al ser falsas–.

Informa: Redacción Informativos RTVC

En una comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario ha indicado que se enteró de ese contrato por los medios de comunicación y dio cuenta de la tramitación dos días después en la Cámara.

Ha admitido su «sorpresa» al enterarse de la destrucción de las mascarillas por parte de Aduanas y señalado que en el Gobierno se analizó el caso y se dio la orden de personarse en la causa judicial e instar a la Agencia Tributaria Canaria a la recuperación del dinero.

Trujillo ha asumido las «consecuencias graves» que tuvo este contrato pero ha dejado claro que es el «único contrato» con irregulariddaes administrativas pues los de Soluciones de Gestión o Megalab, vinculados al ‘caso Koldo’ no tienen «ninguna pega», sino que se buscan «otras derivadas».

Responsabilidad del SCS

Ha indicado que no conoce a «nadie» relacionado con todas esas empresas e incidido en que un consejero de Sanidad no tiene «ni idea» de los contratos que suscribe el Servicio Canario de la Salud (SCS) pues si lo hiciera, no podría hacer su trabajo.

Incluso, ha admitido que no se leyó el informe de la Intervención General correspondiente a 2021. «Un consejero no lo puede leer todo», ha explicado.

En esa línea ha subrayado que su misión era garantizar que hubiera stock de material suficiente, hacer seguimiento de los indicadores de salud pública y seguir los datos de presión asistencial para evitar el colapso de los hospitales.

El exconsejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, comparece en la comisión de investigación por la compra de material sanitario en la pandemia. Imagen RTVC

«No sabe lo que es el SCS», le ha espetado al diputado de Grupo Popular, Fernando Enseñat, subrayando que la responsabilidad de los contratos recaía en la Dirección General de Recursos Económicos del SCS dirigida por Ana María Pérez.

Trujillo ha apuntado que «jamás» se discutió en el comité de gestión sanitaria sobre contrataciones ni se dieron órdenes a funcionarios sobre algún contrato determinado, función que estaba reservada a Ana María Pérez y al director del SCS bajo su mandato, Conrado Domínguez.

De hecho, y a modo de responsabilidades políticas, ha tildado de «obvio» que ya no están al frente de esas funciones al tiempo que les ha responsabilizado también de renegociar el contrato con RR7 para abonar el segundo pago de dos millones.

Ha comentado que propuso a Domínguez como director del SCS y reconocido que se le cesó «por pérdida de confianza», y remarcado que no hay ningún miembro del ‘Pacto de las Flores’ investigado por contrataciones durante la pandemia.

El panorama «terrorífico»

Trujillo, en la comisión de investigación en el Parlamento canario, ha recordado que el panorama era «terrorífico» en los primeros meses de la pandemia porque «se sabía muy poco» de la covid-19 y había una «oferta escasísima» de material sanitario con China como «proveedor» mundial y empresas sanitarias que no podían responder a las necesidades del mercado.

Ha dicho que la ley de contratos públicos era «insuficiente» para afrontar la compra de material de ahí que se aprobara en marzo un decreto ley que preveía el pago por adelantando aún con «riesgo de quebranto» de las arcas públicas, y una UE que decía «hagan lo que sea» para proveerse de material.

Ha puesto como ejemplo que había «contratos cerrados» y después en China se abría una «subasta», mucha «volatilidad» en los precios, que la sanidad privada perdió tres millones de euros por material que no recibió y que todas las administraciones y empresas comprtaron material «no apto» en algún momento.

Asimismo, ha comentado que la sociedad canaria dejó como «legado» el «mejor control» de la mortalidad en la pandemia y cara al futuro, si hay nuevas pandemias, ha señalado que se debe lograr «más seguridad jurídica» tanto en las contrataciones como para los propios responsables de los departamentos pues son los que «firman».

También compareció Román Rodríguez

También respondió en la comisión de investigación el exvicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, a las preguntas de los diputados sobre el contrato de RR7. Rodríguez admitió la compra fallida realizada por el SCS, y sobre el dinero pagado admitió que «no se pudo dar marcha atrás, porque se había entregado el dinero por adelantado, por las circunstancias del momento, que me parece injusto evaluarla desde fuera cinco años después», afirmó el exvicepresidente canario.