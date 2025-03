Canarias y ULPGC apuestan por mejorar el sector primario

El Gobierno de Canarias y la ULPGC han suscrito 3 convenios de cooperación con los que se busca mejorar el rendimiento agrícola a través de un uso más eficiente de los recursos

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, y Narvay Quintero, consejero de Agricultura se reunieron este lunes con Lluís Serra, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Juntos, han suscrito 3 convenios de cooperación orientados a la transferencia del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico en el sector primario.

Fernando Clavijo, Narvay Quintero y Lluís Serra en el momento de la firma de los convenios para mejorar el sector primario en Canarias/ Gobierno de Canarias.

Estas 3 iniciativas comparten el objetivo de impulsar el sector primario del archipiélago a través de la implementación de procesos más eficientes que incrementen la productividad y rentabilidad, de la regeneración de los recursos pesqueros y del fomento y la conservación de las razas ganaderas autóctonas.

Estrecha relación entre la Consejería de Agricultura y la ULPGC

Clavijo destacó “el papel esencial que desempeñan las universidades públicas de Canarias como generadoras de conocimiento sobre las particularidades de nuestro archipiélago, que nos brindan certezas a la hora de implementar políticas efectivas desde la Consejería de Agricultura para promover un sector primario profesionalizado, moderno y competitivo y que apuesta por la sostenibilidad y la digitalización ”.

Por su parte, Quintero comentó que su departamento y la ULPGC “mantienen una estrecha relación, colaborando en el desarrollo de numerosas iniciativas y estudios como los recogidos en los acuerdos firmado hoy y otros muchos, entre los que destaca la formación práctica del alumnado del Grado de Ciencias del Mar y del Máster en Oceanografía a bordo del Buque Escuela La Bocaina que gestiona el Instituto de FP Marítimo-Pesquera de Lanzarote, el control de la ciguatera, o la formación en gastronomía canaria que ofrece la institución educativa con el apoyo de la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias)”.

Asimismo, Serra señaló que “estos acuerdos representan un paso significativo en nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, la investigación y la innovación en sectores estratégicos para nuestra comunidad y reafirmamos nuestro compromiso con el conocimiento, la sostenibilidad y el progreso de nuestro sector primario. Agradecemos a todos los equipos de trabajo involucrados en estas iniciativas y confiamos en que los frutos de estos convenios beneficiarán a nuestra comunidad en los próximos años”.

Los tres convenios

El proyecto ‘Agricultura de precisión para el control del estrés hídrico y prevención de las enfermedades en cultivos de vid y olivos’, contempla la implementación de tecnologías avanzadas para el análisis y detección temprana de estas afecciones.

Por otro lado, el ‘Estudio de talla de primera madurez de varias especies de peces en Canarias’, desarrollará un estudio orientado a asegurar la sostenibilidad y regeneración de los recursos pesqueros a través de la determinación de la Talla de Primera Madurez (TPM) de 3 especies de peces de alto valor comercial y presencia en las aguas del archipiélago. Concretamente el pejeperro (Bodianus scrofa), el mero (Epinephelus marginatus) y la chopa (Spondyliosoma cantharus).

Finalmente, se firmó también un convenio para el desarrollo conjunto de actuaciones que contribuyan al mantenimiento de la vigilancia y control de la tripanosomosis animal en el camello. En este ámbito, el acuerdo establece la colaboración entre la ULPGC, que participa como socio preferente en el proyecto internacional “Controlling and progressively Minimizing the Burden of Animal Trypanosomosis” (COMBAT), y personal técnico de la Dirección General de Ganadería del Ejecutivo regional.