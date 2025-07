Eduardo Blasco, campeón mundial de salvamento y socorrismo, recomendó no bañarse si no hay socorrista o no lanzarse al mar a un rescate sin preparación ni elemento de flotación

El Gobierno de Canarias ha lanzado una campaña de concienciación ciudadana contra los ahogamientos en playas y piscina para ese verano. Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Agua, la presentó en compañía del campeón mundial de salvamento y socorrismo, Eduardo Blasco, y el portavoz de Canarias, 1.500 km de costa, Chano Quintana.

Según los expertos, en el caso de los canarios, el mayor riesgo es el exceso de confianza. En el caso de los foráneos, el desconocimiento.

En este sentido, Miranda explicó que se necesita que las «personas tengan sensibilidad, actúen con prevención y sean conscientes de los peligros que existen».

Blasco, por su parte, aconsejó no bañarse si no hay socorrista o no lanzarse al mar a un rescate sin preparación ni elemento de flotación.

Según Quintana, el ahogamiento es «un episodio rápido y silencioso, y lo que vemos en las series no pasa en el 90% de loa casos».

Aro salvavidas

El ONEUP Save es un dispositivo salvavidas, que pesa unos 370 gramos, mide unos 17 centímetros y al entrar en contacto con el agua en tan sólo dos segundos, con el que se ha salvado a cinco personas en lo que va de año.

Se trata de un dispositivo de salvamente creado por dos grancanarios en 2018. En lo que va de año se ha salvado a cinco personas que estuvieron en peligro de ahogamiento. Desde ese año, se han realizado 35 rescates en los 101 puntos donde se encuentra instalados.

Canarias cuenta con 3.000 puntos de baño y el objetivo del Gobierno de Canarias es instalar uno en cada playa canarias antes de 2027.