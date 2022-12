Además, CC presenta 30 enmiendas parciales al presupuesto insular por valor de 102 millones de euros

Rosa Dávila y Carlos Alonso.

El grupo conformado por Coalición Canaria y Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) en el Cabildo de Tenerife ha expresado su rechazo al proyecto de presupuestos para 2023 propuesto por el gobierno local y ha presentado una enmienda a la totalidad y 30 parciales por un valor de 102 millones de euros.

Dichas modificaciones, tal y como ha explicado en rueda de prensa la candidata nacionalista a la presidencia del Cabildo, Rosa Dávila, tienen como objetivo «atender de forma adecuada los problemas a los que se enfrenta Tenerife y para los que el PSOE no ha puesto solución«, y, por tanto, «no solo son una enmienda a los presupuestos, sino también a la gestión de Pedro Martín«.

«Prioridad, la acción social»

La propuesta del grupo nacionalista «prioriza la acción social«, según ha destacado la candidata nacionalista, y prevé «atender a las 7.000 personas que llevan desde 2019 solicitando una plaza sociosanitaria y no han obtenido respuesta, y a las 300 que están ocupando lugares en hospitales porque sus familias no pueden hacerse cargo de ellas y no cuentan con otro recurso».

En este sentido, CC-PNC propone destinar 10 millones de euros al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), de los cuales 6 serán para programas que ataquen la vulnerabilidad social y la cobertura de los costes de personal, y 4 para impulsar el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias; mientras que han solicitado otros 3,1 millones de euros para recuperar el programa de mayores ANSINA.

También dentro de está área CC quiere dotar con 5 millones a la empresa pública de vivienda VISOCAN para fomentar el alquiler social.

Movilidad

Otro de los principales focos de actuación de esta enmienda al presupuesto del Cabildo de Tenerife es la movilidad, donde CC exige una aportación de 32 millones para TITSA y Metropolitano, 2,4 millones para el sector del taxi y 3 millones de euros para la ampliación de la autopista TF-5 entre Los Rodeos y Guamasa, a fin de aliviar las colas.

Junto a ello, el portavoz de CC-PNC en el Cabildo, Carlos Alonso, ha señalado que reiteran la necesidad de recuperar «soluciones pasadas que han sido paralizadas, como el carril bus-VAO entre La Orotava y Santa Cruz y los trenes del norte y el sur«. Además de la gratuidad del transporte público, «una medida que el ejecutivo tinerfeño ha intentado boicotear pese a que ha sido un éxito en islas como Lanzarote o La Palma, donde se ha financiado con fondos de sus respectivos cabildos», ha indicado Dávila.

Como novedad, CC dotar a la Universidad de La Laguna con 4 millones de euros para el impulso de la formación en línea, «sobre todo a primeras horas de la mañana, hecho que también ayudará a descongestionar la TF-5», ha detallado Alonso.

De la misma forma, los nacionalistas piden una aportación de 2 millones para la Fundación Insular de Formación, Empleo y Desarrollo Empresarial (FIFEDE), con el objetivo de que pueda aumentar el teletrabajo -ya sea mediante la creación de nuevo empleo o la reconversión de contratos-; y una partida extra de 800.000 euros para la Cámara de Comercio de Santa Cruz, a fin de relanzar el Plan de Emprendimiento.

Empleo

Alonso ha indicado que para «combatir el hecho de que Tenerife haya perdido 20.000 empleos» durante los cuatro años de mandato del PSOE, «a diferencia de otras islas, como Gran Canaria, donde han generado incluso más que en 2019», prevén dedicar 1 millón de euros a la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (SINPROMI), además de 5 más para generar planes de choque contra los efectos de la inflación en el sector primario y en el sector industrial (destinando a este último 1 millón).

Finalmente, Alonso ha indicado que el grupo político que representa quiere acabar con «la inversión sectaria que ha generado un desequilibrio territorial injustificado«. «No tiene sentido que en Santa Cruz y Fasnia reciban 5,3 millones de inversión, cuando la primera tiene 208.000 habitantes y la segunda, 2.800», ha esgrimido.

Por ello, ha avanzado que han presentado un cambio «para recuperar la filosofía de distribución equitativa de fondos con los municipios a través del Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI)».

Las 30 enmiendas presentadas por CC-PNC suponen una «reprobación de presupuesto del PSOE y una redistribución de los fondos, para destinarlos realmente a recuperar el peso político, social y económico que ha perdido la isla durante esta legislatura», ha concluido Dávila.