El PP de Canarias pide que los menores migrantes sean tutelados por el Estado

El Partido Popular propondrá al Estado que asuma la tutela de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias

El Partido Popular de Canarias pide que el Estado asuma la tutela de los menores migrantes no acompañados, en situación de emergencia.

Declaraciones de Manuel Domínguez, Presidente del Partido Popular en Canarias.

En el comité ejecutivo que se ha celebrado en Gran Canaria han decidido presentar esta iniciativa en el Congreso Nacional del partido del próximo fin de semana.

El Partido Popular celebrará el próximo fin de semana el Congreso Nacional. RTVC.

Manuel Domínguez ha comentado que quieren trasladar a la formación política que esa medida debe recogerse también en la ‘Declaración de Asturias’. Una medida suscrita el pasado enero por los presidentes autonómicos del PP y el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Domínguez ha explicado que es un programa alternativo a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Competencias del Estado

El líder de los populares ha insistido que «en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo en Ceuta o Canarias es de vital importancia que el Estado asuma la tutela de los menores no acompañados». Una manera, ha subrayado, de que «las comunidades autónomas estén respaldadas y exentas de todo tipo de debate como en el que estamos inmersos hoy».

Para el PP «la solución definitiva y no un parche es que la tutela de los menores recaiga en el Estado». Una situación ha apuntado que no se ha solucionado con el proyecto de ley.

Según el presidente del PP de Canarias, la fórmula sería similar a la de los menores solicitantes de asilo.

Domínguez ha indicado que esta propuesta se expondrá durante las ponencias políticas que tendrán lugar en el Congreso Nacional del próximo fin de semana.

Santos Cerdán

Con respecto a la entrada en prisión del exdirigente del PSOE, Santos Cerdán, Domínguez ha respondido a los periodistas sobre la necesidad de convocar ya elecciones. «Es lo que merece este país, es lo que merece España y creemos que es la mejor de las soluciones ante todo el deterioro y toda la corrupción en la que está inmersa el Partido Socialista».

«Un partido que se ha desdibujado también, un partido que está destrozado, un partido que nos está llevando a la deriva y que no es justo que una sola persona no solo acabe con su partido político, sino que acabe con toda esta nación», ha dicho al aludir al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, quien considera que «tiene que dimitir» tanto si sabía lo que estaba sucediendo como si no.

Reorganización del Comité de Dirección

La Junta Directiva Autonómica de este lunes ha abordado la reorganización del Comité de Dirección, después del cese de dos vicesecretarias tras la salida de Jéssica de León como vicesecretaría de Comunicación al asumir la presidencia del PP en Fuerteventura, y de Laura Lima de la vicesecretaría de Organización al incorporarse a la dirección insular del partido en Tenerife.

Domínguez ha indicado que desaparece la figura del coordinador general que ocupaba Jacob Quadri, y que será él quien pase a ser el «número tres» del partido al asumir la Vicesecretaría de Organización, dependiendo de él la organización de actos públicos, la del partido y la comunicación.