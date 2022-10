CC-PNC denuncia la «situación caótica» de los centros del IASS

Critica la «parálisis y dejadez» de Pedro Martín y Marian Franquet “que son incapaces de dar respuesta a más de 7.000 personas que demandan una cama sociosanitaria”

Vídeo RTVC. Rosa Dávila y Carlos Alonso.

El grupo de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife denuncia la grave situación que están sufriendo los centros dependientes del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) por la «mala gestión del PSOE». Demanda una «solución urgente» para que los usuarios sean atendidos dignamente.

El portavoz nacionalista, Carlos Alonso, y la diputada por Tenerife, Rosa Dávila, exigieron “una solución inmediata para atender a los pacientes de forma digna”.

Rosa Dávila indicó que “el Comité de Empresa del IASS ha denunciado el maltrato a los pacientes por culpa del actual equipo de gobierno del PSOE. Estamos hablando de mayores, menores, mujeres víctimas de violencia de género y personas con discapacidad que no están recibiendo un trato digno y adecuado. Todos los sindicatos denuncian la falta de recursos humanos y falta de material para desarrollar su labor. Eso repercute negativamente en el servicio que se presta a los usuarios y pacientes, produciéndose situaciones insostenibles”.

Para Dávila, es “obsceno tener que hablar de cosas como que no tienen toallas, sábanas o agua corriente. Según el Comité de Empresa, no hay toallas y limpian a los mayores con fundas de almohadas, falta ropa de cama y hay que poner las mismas (sucias) o En los centros solo hay una persona para atender a todos los menores cuando no están las madres; falta de agua en el centro y no se puede bañar a los bebés”.

Situación sociosanitaria

Carlos Alonso explicó la situación que hay en Tenerife hoy en día “con una demanda de 7.000 plazas residenciales, según los datos que ha dado el Cabildo. En el anterior mandato la cifra rondaba las 3.500 personas y en estos tres años y medio se ha duplicado». «Eso es debido a la parálisis y dejadez de Pedro Martín y Marian Franquet». «Son incapaces de dar respuesta a más de 7.000 personas que demandan una cama sociosanitaria”

Alonso indicó que eso provoca otra serie de problemas. «Como los denunciados por los sindicatos de médicos, donde hay personas ocupando plazas en los hospitales ante la falta de camas sociosanitarias. En Tenerife hay 208 personas en los hospitales ocupando una cama porque sus familias no quieren o pueden ocuparse de ellos. Es una situación muy grave”.