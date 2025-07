Tenerife activa el céntimo verde: 0.02 euros por litro de combustible

El Cabildo de Tenerife activa el céntimo verde para proteger cerca de 1.000 kilómetros cuadrados de espacios naturales. Se espera recaudar 10 millones al año

El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha el céntimo Verde, una iniciatiava que cobra 2 céntimos por litro de gasolina y gasóleo a los vehículos no profesionales. Lo recaudado irá destinado a proteger los montes de la isla. Quedan excluidos los vehículos de transporte profesional, tanto de pasajeros como de mercancías. Con esta medida se espera recaudar 10 millones de euros al año.

Una medida finalista

Esta medida no tiene un fin recaudatorio, sino una finalidad concreta y relacionada con la actividad a la que se le aplica. Así, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, explicó que has querido “actuar con equilibrio. Esta es una medida medioambiental, no recaudatoria. Por eso dejamos fuera a un sector esencial para la economía de la isla”. Dávila señaló que el céntimo verde es una herramienta necesaria para actuar con responsabilidad ante uno de los grandes retos de nuestro tiempo, como es la conservación de los espacios naturales.

“Tenerife tiene casi 1.000 kilómetros cuadrados de superficie protegida. No basta con decir que los protegemos. Hay que actuar sobre el terreno y garantizar que tengan recursos reales para su mantenimiento, recuperación y vigilancia”, afirmó.

Con esta medida se prevé recaudar hasta 10 millones de euros al año. Estos fondos se destinarán íntegramente a restaurar zonas degradadas mediante vegetación autóctona, conservar suelos frente a la erosión y reforzar la prevención de incendios forestales en zonas de mayor riesgo.

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, explicó que Tenerife está considerada como uno de los territorios con mayor biodiversidad de Europa. La riqueza de sus ecosistemas y el alto número de especies endémicas justifican que 976 kilómetros cuadrados del territorio estén protegidos, lo que representa casi la mitad de la isla. “Esa biodiversidad es un valor, pero también una responsabilidad. No podemos permitir que se degrade por falta de inversión o previsión. Necesitamos recursos estables para conservar lo que nos hace únicos”, señala Pérez.

Transporte público

Por otra parte, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, recordó que esta medida encaja en una estrategia más amplia de sostenibilidad. Tenerife tiene uno de los índices de motorización más altos del mundo, con más de 800 coches por cada 1.000 habitantes. “El Cabildo lleva más de dos años apostando por un cambio de modelo. Hemos implantado la gratuidad del transporte público, aportando cada año más de 59 millones de euros, y hemos aprobado una inversión récord de 234 millones de euros en políticas de movilidad sostenible”, indica la presidenta insular. En esta línea aseguró que “el céntimo verde también suma en esa dirección, ayudando a reducir el impacto del vehículo privado, a fomentar hábitos sostenibles y a generar recursos para la conservación”.

El céntimo forestal forma parte de la normativa aprobada por el Gobierno de Canarias en la Ley de Presupuestos de 2025. Esta ley permite a los cabildos establecer esta tarifa, con un límite máximo de 0,02 euros por litro. Además de Tenerife, Gran Canaria también ha confirmado que aplicará esta figura fiscal, orientándola a reforzar la prevención de incendios, el pastoreo prescrito y la reforestación.

Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, el acuerdo se elevará a la comisión plenaria correspondiente y posteriormente al Pleno del Cabildo de Tenerife para su aprobación definitiva.