El grupo de CC-PNC presentará en el pleno extraordinario una propuesta de acuerdo institucional

Aeropuerto Tenerife Sur.

El grupo de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife exige que Aena destine una buena parte de los 1.700 millones de euros que tenía previsto invertir en el Aeropuerto de El Prat a la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Tenerife Sur.

El portavoz nacionalista, Carlos Alonso, señala en una nota que el anuncio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de suspender el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat «es una oportunidad histórica que debemos aprovechar para que Aena destine parte de esos recursos a la nueva terminal del Aeropuerto del Sur».

Para Alonso, «ya no hay ningún motivo económico para que AENA y el Gobierno de España digan que no hay fondos disponibles para la ejecución del proyecto de Tenerife, ya que las obras no llegan a los 1.700 millones de euros».

Infraestructura turística

Así, indica que «ahora más que nunca» hay que «reclamar de forma unánime que cumplan con un aeropuerto que da muchos beneficios y que necesita una profunda remodelación».

En su opinión, «Tenerife se está jugando su futuro porque es una infraestructura turística estratégica y debemos reclamar que su construcción se recoja en el Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-2026 y se ejecute de forma inmediata».

El grupo de CC-PNC presentará en el pleno extraordinario una propuesta de acuerdo institucional en la que, entre otras medidas, solicita a Aena y al Gobierno de España la inclusión de la nueva terminal del aeropuerto de Tenerife Sur en el DORA II 2022-2026 como inversión estratégica, de forma que pueda ponerse en servicio antes de que finalice el periodo de programación previsto en el documento.