El entrenador del CD Tenetife presentará un equipo que compita al máximo y espera que sus jugadores tengan mucha concentración

Luis Miguel Ramis: «Sentimos la necesidad de ganar»

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, ha asegurado este lunes que le da «total importancia» a la Copa del Rey, y al partido del próximo miércoles en Pontevedra.

Ramis ha destacado que presentará un once inicial diferente al del pasado viernes ante el Andorra en encuentro de LaLiga SmartBank.

El técnico catalán ha dicho en rueda de prensa que espera que su equipo «compita el máximo» en el estadio de Pasarón, ante un rival de Primera Federación, «porque en el máximo es donde aparecen las diferencias», en este caso de categoría, y eso deben «plasmarlo» en el campo.

«Le doy total importancia, no me gustaría nada ver un partido con actitudes bajas o pocas intensidades, no lo soporto porque es todo lo contrario a lo que buscamos, que es generar competitividad, ganar partidos y defender este escudo. Quiero el rigor y la seriedad que muestra el CD Tenerife en todos los encuentros, y pasar a la siguiente ronda» ante un rival que «planteará dificultades», ha subrayado.

Del conjunto gallego, Ramis ha destacado que cuenta con jugadores que han jugado muchos años en Segunda División y son «capaces» de generar peligro «si bajas la actitud», además de «jugar en casa» y tener la «ilusión» de «avanzar» en la competición para enfrentarse a otro rival de superior categoría, por lo que espera de los suyos una «respuesta contundente«, de mucha «concentración y responsabilidad«.