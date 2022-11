La asociación de mujeres profesionales Charter 100 Gran Canaria entregó este viernes sus galardones en una gala de “celebración de la igualdad” en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria

La defensa de mujeres bajo amenaza talibán, la asistencia a inmigrantes y sus hijos o el destacado papel a favor de la igualdad de profesionales de la comunicación, la sanidad, la danza o la política han sido los protagonistas de una nueva edición de los Premios Charter 100 Gran Canaria 2022.

Esta asociación de mujeres empresarias, directivas y profesionales celebró este viernes 25 de noviembre la VII Gala de Premios y Becas que anualmente entrega a instituciones, asociaciones y personas que, con su labor, han impulsado la igualdad de mujeres y hombres. En esta ocasión, se han otorgado ocho galardones en un acto en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria que contó con la presencia de diferentes personalidades públicas.

En la inauguración, la asociación quiso destacar algunos hitos importantes en nuestro país relacionados con la igualdad como la ley que reconoce a las empleadas del hogar el derecho a subsidio, la ley del “sí es si”, la ligera reducción de la brecha salarial o la obligatoriedad de las empresas de más de 150 empleados de contar con políticas de igualdad.

“La formación de la mujer es nuestra gran asignatura pendiente. Hay tantas mujeres canarias que necesitan y quieren trabajar o formarse y no pueden. Y para eso existe Charter 100, para abrirles camino, ese es nuestro empeño”, señaló Nardy Barrios, presidenta de Charter 100 Gran Canaria.

Rula Fiuza Pérez, médico especialista en medicina preventiva y salud pública, fue la primera premiada de la noche. Se ha distinguido por ser pionera en investigación y actividad sanitaria. “Este premio supone visibilizar a las mujeres de la ciencia, la investigación y los servicios sanitarios”, aseguró.

La periodista Lourdes Santana Navarro, actual directora de la Cadena SER en las Islas, quiso destacar en su intervención que “sigue existiendo un enorme machismo en la sociedad y que son los hombres los que lideran los lobbies que dominan la vida pública. La igualdad de derechos sigue siendo una quimera en muchos países”. Y añadió que “Charter 100 aporta ese calor en un mundo tan masculino”.

Labores humanitarias

También recibió un galardón Cruz Roja, organización que presta ayuda a más de 200.000 personas vulnerables al año en Canarias. Charter 100 Gran Canaria ha querido con este premio distinguir su apoyo a las mujeres inmigrantes y sus hijos, para que los niños no sean separados de sus padres. Recogió este galardón Antonio Rico, presidente de Cruz Roja en Canarias.

Este colectivo de mujeres profesionales ha querido, en esta nueva edición de sus premios, destacar la labor humanitaria de las personas que hicieron posible que las deportistas de la selección nacional femenina de baloncesto de Afganistán pudieran salir de su país.

Se trata de Paloma del Rio Cañadas, destacada periodista del ámbito deportivo que ha cubierto con RTVE múltiples campeonatos mundiales y 16 juegos olímpicos, y Antonio Pampliega Rodríguez, periodista especializado en conflictos bélicos y crisis humanitarias. Ambos lograron poner a salvo a estas mujeres y que fueran acogidas en naciones democráticas donde han podido integrarse y rehacer incluso sus carreras deportivas.

Paloma del Río destacó en su intervención que pudieron sacar “a 18 de personas gracias a una cadena de solidaridad, una cadena muy complicada”. “Antonio y yo nos hemos conocido hoy aquí físicamente. Hicimos juntos una labor brutal a través del teléfono”, concluyó. Por su parte, Antonio Pampliega indicó que “este es un premio del fracaso de la sociedad occidental por abandonar a un país y dejarlo en manos de los que estaban antes. Allí hay once millones de mujeres a las que se les ha negado todo”.

Comité Internacional de Apoyo a las Juezas Afganas

Uno de los momentos más emotivos de la noche se produjo con el premio a Gloria Poyatos, jueza canaria que forma parte de Comité Internacional de Apoyo a las Juezas Afganas. Un grupo de magistradas de diferentes nacionalidades que luchan para poner a salvo a las juezas que están bajo la amenaza del régimen talibán, especialmente aquellas que habían dictado sentencias en materia penal, violencia de género o crímenes terroristas.

Este comité se encarga de trasladarlas a pisos francos, facilitar visados y recabar ayuda internacional para crear una red de solidaridad y apoyo en países democráticos dispuestos a acogerlas. Poyatos estuvo acompañada por una de esas juezas que han logrado sacar del país, Friba Quraishi y su hija.

“Este premio es de ellas, de las juezas afganas, por su valentía, son nuestras referentes para seguir luchando por los derechos humanos. No podemos permanecer impasibles ante el apartheid de género que se está viviendo en Afganistán”, afirmó Gloria Poyatos en su discurso.

“Hay miles de mujeres encarceladas solo por exigir el derecho a la educación y al trabajo”, señaló Friba Quraishi. “He perdido mi salario, mi trabajo, mi país, mis amigos, mi hogar, mi familia. Pido a todas las asociaciones y organismos que nos ayuden a sacar a todas esas personas de Afganistán”, concluyó.

Convencia e integración

Por otro lado, Natalia Medina Santana, bailarina y fundadora del Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, Masdanza, recibió su premio Charter 100 Gran Canaria 2022 por su esfuerzo por usar esta disciplina artística como herramienta de convivencia e integración. Medina es, además, la creadora de un espacio de formación dedicado a las artes del movimiento, que cuenta con una línea de becas para jóvenes sin recursos y desarrolla diferentes proyectos solidarios. “Este premio me da fuerza para seguir trabajando y también es una gran responsabilidad”, indicó.

Noelia García Leal, alcaldesa de Los Llanos de Aridane (La Palma), fue la última en recoger su galardón. Un premio que aspira a resaltar su valentía, entereza y diligencia en sus tareas como edil durante la erupción del volcán, además de su sensibilidad y trato cercano. “Gracias a Charter que remueve conciencias y que nos hace ver que, desde Occidente, no podemos quedarnos tranquilos, hay que hacer mucho más. Además, tengo que confesar que he vivido el peor año de mi vida, muchas personas vieron como la lava se tragaba sus vidas, pero debemos dar gracias porque no hemos perdido las ganas de luchar”, aseguró la premiada.

Estos premios han contado con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, Germán Suárez Investments, Universidad Fernando Pessoa Canarias, Fundación Unión Deportiva Las Palmas, Philip Morris, Hospitales San Roque, Hospital Perpetuo Socorro, Caixa Bank, Aguas de Arguineguín, Alfonso Viera e Hijos- Saphir, Hoteles Lumm, Coca Cola, Ogadenia Couture, THE Hoteles, Arenales de Las Palmas, Bregando TV, Babón, Néstor Ojeda- Soluciones Publicitarias, Asociación Canaria de Ingenieros de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Auren Consultores, C. S. R. Inversiones Sanitarias Sur, Grup M&M -El Churrasco/ Café Regina y Timanfaya Color.

Becas para el impulso de la mujer profesional de diferentes ámbitos

En este mismo acto de entrega de premios, Charter 100 Gran Canaria concedió sus diferentes programas de becas. Por un lado, las que se otorgan en colaboración con la Universidad Fernando Pessoa Canarias. En concreto, cinco becas para cursar el grado universitario en Terapia Ocupacional y una beca para realizar el Postgrado del Máster de Gestión Sanitaria.

Por otro lado, la Beca Charter 100 Gran Canaria- Germán Suárez Investments, un proyecto que aspira a fomentar que las universitarias canarias se formen en el ámbito de las STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, es decir, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), con especial atención a la ingeniería naval. En este caso, se financia de manera parcial los costes de alojamiento, desplazamiento, manutención o matrícula del Máster en Ingeniería Naval y Oceánica.

También se entregaron las Becas Charter 100 Gran Canaria- Fundación Canaria de la Unión Deportiva Las Palmas, un proyecto con el que se pretende reforzar la movilidad de mujeres deportistas residentes en Gran Canaria. En concreto se trata de cuatro becas, dos para deporte adaptado y dos para disciplinas deportivas convencionales.

Y, por último, la Beca Charter 100 Gran Canaria, financiada de manera íntegra por esta asociación de mujeres profesionales. Se trata de una beca anual de estudios de postgrado para una universitaria sin recursos económicos que residan en la isla de Gran Canaria.

Sobre Charter 100 Gran Canaria

Charter 100 Gran Canaria es una asociación de mujeres empresarias, directivas y profesionales que nace en 2015 con el objetivo de lograr una equidad de géneros en la sociedad actual, con las miras puestas en un entorno social, laboral, personal y profesional más justo e igualitario. Es, además, un espacio de intercambio y aprendizaje mutuo con mujeres profesionales de diversos ámbitos y con voluntad de aportar sus experiencias a otras mujeres. Actualmente cuenta con 90 socias de todos los sectores profesionales.