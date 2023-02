Advierte de que los próximos seis meses serán «clave» en la guerra en Ucrania y que la «fatiga política» puede jugar a favor de Rusia

El director de la Agencia Central de Inteligencia de EEUU, William Burns MICHAEL BROCHSTEIN /ZUMA PRESS / CONTACTO (Foto de ARCHIVO) 07/5/2022

El director de la CIA, William Burns, ha confirmado que Estados Unidos está «seguro» de que China está considerando proporcionar armas letales a Rusia para su guerra contra Ucrania.

«Confiamos en que el liderazgo chino está considerando la provisión de equipo letal«, ha relatado Burns en una entrevista con la cadena CBS recogida por ‘The Hill’.

No obstante, el jefe de la agencia de Inteligencia estadounidense ha señalado que hasta el momento no se ha tomado una decisión final y que no hay evidencia de envíos de armas letales por ahora.

Las declaraciones de Burns tienen lugar un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestase que por el momento no existen pruebas que demuestren que Pekín haya suministrado armas letales a Moscú.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca aseguró en declaraciones a la prensa que en su última reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, le advirtió sobre las consecuencias que tendría el envío de armas letales a Rusia.

«Tuve una larga conservación con Xi sobre esto en verano. Le dije: ‘Mira, esto no es una amenaza, es sólo una declaración’. Cuando, de hecho, los europeos vieron lo que estaba ocurriendo y los estadounidenses vieron lo que estaba ocurriendo en Rusia, en Europa, ¿adivinen qué? Seiscientas empresas se retiraron y se fueron», aseveró Biden.

«Los próximos seis meses en Ucrania serán cruciales»

En tanto, el director de la CIA ha señalado que los próximos seis meses serán «clave» en la guerra de Ucrania dado el decreciente interés occidental y a la «fatiga política» existente entre los países que apoyan al Gobierno ucraniano, según ha relatado a CBS.

«Putin, creo, está apostando en este momento a que puede hacer que el tiempo trabaje para él (…) La clave va a estar en el campo de batalla en los próximos seis meses, nos parece», ha subrayado Burns, argumentando que el cansancio y el tiempo podrían brindar a las tropas rusas una nueva oportunidad de obtener ganancias en el campo de batalla.

Para el jefe de los servicios de Inteligencia estadounidense, es importante perforar «la arrogancia de Putin» para que, a medida que pase cada mes» existe un riesgo mayor para Rusia de perder el territorio que hasta ahora le ha arrebatado «ilegalmente» a Ucrania.

Irán aún no ha decidido reanudar su programa nuclear

En cuanto a Irán, Burns ha apostado que por el momento no ha decidido reanudar su programa de desarrollo del armamento nuclear, que está suspendido desde 2003.

Asimismo, ha advertido de que Estados Unidos «no permitirá» que Teherán se haga con armas nucleares.

También ha calificado de «especialmente preocupantes» los lazos que unen a Rusia e Irán, después de que haya trascendido que Teherán ha proporcionado drones y entrenamiento relevante a las fuerzas de Putin en Ucrania.