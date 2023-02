El candidato a la Ejecutivo autonómico se ha comprometido a otorgar un Gobierno que ponga a los ciudadanos «en el centro del sistema», y a la administración «al servicio del ciudadano

Clavijo presenta su candidatura al Gobierno de Canarias

El aspirante de CC a presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este jueves en la presentación formal de su candidatura que trabaja para que los nacionalistas regresen al Gobierno tras las elecciones de mayo no porque quieran «estar de nuevo en los sillones», sino porque no se resigna a que «la gente joven no tenga futuro» en las islas.

«Nos negamos a que la gente apenas sobreviva incluso con un puesto de trabajo, a que no tenga expectativas, a que no tenga ni en el horizonte una ilusión de que sus condiciones van a mejorar», ha señalado el expresdente del Gobierno en un acto celebrado en el centro sociocultural de Valterra, en Arrecife (Lanzarote).

Clavijo ha recalcado que se compromete a liderar «un Gobierno que ponga a los ciudadanos en el centro del sistema» y a poner a la administración «al servicio del ciudadano, no de intereses partidistas, como ocurre ahora con el Pacto de las Flores».

Para Clavijo, la herencia del Gobierno de Torres «no puede ser peor»

El Gobierno de Ángel Víctor Torres está «lejos de la realidad», ha continuado el candidato nacionalista, que para «revertir esa situación» aboga por mantener un diálogo permanente con la sociedad, buscar consensos e intercambiar experiencias.

Fernando Clavijo sostiene que los partidos que conforman el actual Gobierno, PSOE, NC, Podemos y Agrupación Socialista Gomera, no se presentaron hace cuatro años a las elecciones para «sacar adelante un proyecto de Canarias, sino para echar a CC de las instituciones».

A su juicio, esa es la prueba de que el denominado Pacto de las Flores «perseguía sentarse en los sillones, no gobernar».

Para el secretario general de Coalición Canaria, la herencia que deja el Gobierno de Torres «no puede ser peor» y se caracteriza por «la falta de gestión y de oportunidades para los jóvenes, la falta de apoyo al tejido productivo para afrontar la pandemia.

«No se trata de una cuestión de recursos, sino de gestión, planificación y trabajo», ha opinado Clavijo, que sostiene que su Gobierno, «con 1.000 millones menos y 2.000 sanitarios menos mejoró las listas de espera y la espera media». «Ahora van de mal en peor”, ha sentenciado.

También presentaron a Oswaldo Betancor como candidato al Cabildo

Para el dirigente nacionalista, esta misma situación se repite en la educación, con un retroceso en el desarrollo de infraestructuras, y en la Formación Profesional o los servicios sociales.

«Canarias no va bien por mucho que insistan», ha advertido Clavijo, quien cree necesario que Coalición Canaria regrese al gobierno de las instituciones de las islas para revertir una situación «insostenible».

La relación de Canarias con el Gobierno central ha sido otro de los ejes de la presentación oficial del ya candidato de los nacionalistas a presidente de Canarias.

Clavijo ha subrayado que CC no quiere «instituciones con los brazos caídos que no generen problemas a sus jefes en Madrid», como entiende que ha ocurrido con Ángel Víctor Torres.

El líder nacionalista ha explicado que en su partido se han sentido «solos e incomprendidos por el Gobierno de España, que sigue sin asumir que el archipiélago es un territorio diferente».

A su juicio, el actual Gobierno de Canarias «ha permanecido callado y sumiso ante las políticas discriminatorias y el intento de recorte de nuestros derechos históricos aplicado por Madrid».

En el acto de esta noche los nacionalistas también presentaron a sus cabezas de lista al Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancor; y al Parlamento por la isla, Migdalia Machín.