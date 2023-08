El jueves 10 de agosto, a partir de las 21:30 horas, el programa que presenta Benito Cabrera se adentra en el tradicional arte de la tejeduría canaria

Este jueves, a partir de las 21:30 horas, llega a Televisión Canaria una nueva entrega de la segunda temporada de ‘Con el timple a cuestas’. El espacio, producido por ETIQUETA AZUL PRODUCCIONES y conducido por el músico y compositor Benito Cabrera, se adentrará en el universo de la vestimenta canaria para profundizar en los trajes típico y tradicional de las Islas.

En este nuevo episodio, el espectador será testigo del proceso de confección del timple que Benito Cabrera utiliza en cada programa. Además, de la mano de Iván Quintana, miembro de Los Gofiones y artesano del tradicional arte de la tejeduría, los telespectadores conocerán los entresijos de un arte que se resiste a desaparecer.

‘Vestimentas’ sigue una de las premisas básicas de ‘Con el timple a cuestas’, crear una unión entre lo antiguo y lo moderno. De este modo, en esta sexta entrega el espacio analiza las diferencias existentes entre los trajes típicos de Canarias y los trajes tradicionales, haciendo hincapié en aquellos elementos de la moda tradicional canaria se usan todavía en la actualidad.

El programa dedicará un espacio a poner en valor a esas personas que, con su oficio y su apuesta por la artesanía tradicional, permiten las tradiciones no desaparezcan. ‘Vestimentas’ llega cargado de testimonios con mucha historia, capaces de sorprender al espectador con algunos de sus oficios, como la artesanía del trenzado de la hoja de palma o el arte de calar.

La sexta entrega de ‘Con el timple a cuestas’ llevará a Benito Cabrera a viajar por Tenerife y Gran Canaria. No obstante, no estará solo pues le acompaña, como cada semana, Alba Socorro, que también se atreve a intentar aprender sobre las tradiciones canarias. Y como no podía ser de otra manera, la música tendrá su espacio especial en ‘Vestimentas’, donde se podrá disfrutar de Los Gofiones, Iván Quintana, la Agrupación Folclórica Añate, Goretti Benítez y Juanse Rodríguez.