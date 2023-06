En Directo

En Hermigua y con mayoría absoluta, como no había pasado en las dos últimas legislaturas, la Agrupación Socialista Gomera toma posesión de la alcaldía.

La capital de Fuerteventura, Puerto del Rosario, contó con mayoría absoluta para Coalición Canaria y PSOE con once concejales. Allí, el nacionalista David de Vera es el nuevo alcalde de la corporación municipal.

Juan Ramón Martín (CC) logra el mejor resultado (10) de cualquier candidato en la etapa democrática. Esta vez, el Pleno no contará con IU y PP (1) y PSOE (2) pierden uno.

El acuerdo entre Coalición Canaria, PSOE y Unidas Sí Podemos suma once concejales y deja en la alcaldía a Gustavo Pérez.

En la imagen los once concejales que han apoyado la investidura de Olivia Duque.

Luis Yeray Gutiérrez (PSOE) se convierte en alcalde de La Laguna por mayoría simple, tras no llegarse a acuerdos con otras fuerzas políticas y no conseguir mayoría en las elecciones del 28 de mayo.

En la isla de La Palma , Los Llanos de Aridane es el único municipio, de los catorce que tiene la isla, en el que no se ha cerrado un pacto para este mandato.

En la isla de Gran Canaria se llega a este 17 de junio con prácticamente cerrados pactos en todos los municipios salvo en uno. Vega de San Mateo aún no tiene una configuración cerrada para este nuevo mandato.

Los resultados de las Elecciones del 28M marcan esta jornada

Desde que se celebraron las elecciones y se conocieron los resultados electorales del 28M, en muchos municipios donde no se consiguió mayoría absoluta, comenzaron las negociaciones.

Hay municipios en el que se ha llegado a pactos entre fuerzas políticas que no fueron las más votadas y serán las que constituyan los nuevos mandatos. En caso de no haber conseguido mayoría absoluta y no haberse logrado un pacto entre fuerzas políticas, gobernará la lista más votada en los municipios.