Cuando los padres no están de acuerdo en la vacunación del menor

Un nuevo escenario que se abre de la mano de la pandemia, la salud y las decisiones que puede llegar a los tribunales

Informa: Haridian Marichal / Maribel Armas

La decisión de vacunar a un hijo menor puede llegar a los juzgados si los dos progenitores no se ponen de acuerdo sobre vacunar o no a su hijo. Cuando no hay acuerdo la fiscalía y el tribunal deciden teniendo en cuenta también la opinión del menor.

Una situación en la que están presentes diferentes partes: la justicia, los padres, el bienestar del menor y la salud pública.

Un nuevo escenario que se abre de la mano de la pandemia, la salud y la toma de decisiones.