Rosa Dávila, secretaria general de Coalición Canaria en Tenerife asegura que «será responsabilidad de Pedro Martín» si no se logra sacar adelante los presupuestos de 2023

La secretaria de Organización de Coalición Canaria (CC) en Tenerife, Rosa Dávila, achaca al presidente del Cabildo, Pedro Martín, la actual «inestabilidad» que vive la corporación insular a raíz de la retirada del apoyo político de Sí Podemos al equipo de gobierno y con el presupuesto de 2023 a las puertas.

«Será responsabilidad de él si no sale», afirma en una entrevista concedida a Europa Press en la que subraya que Martín decidió apoyarse en dos grupos, «Ciudadanos, que todo augura que pueda no tener representación, ni siquiera en el Congreso, y en Podemos», que se ha confirmado como un socio «no fiable».

Dávila apunta que Pedro Martín «quería cambiar radicalmente la política en Tenerife» y no cree que los tinerfeños «lo perciban». Ha dejado, dice, a la isla en manos de una «inestabilidad» marcada por los numerosos votos en contra de Sí Podemos en los plenos.

La próxima candidata a la presidencia del Cabildo insiste en que la aprobación de las cuentas insulares es «responsabilidad» del presidente. Si quiere recabar los apoyos de CC, asegura que «el primer paso lo va a tener que dar él» que a comienzos de mandato «decidió que no quería nada con CC».

«El que va a tener que descolgar el teléfono y llamar, si quiere, es él, insisto, nosotros seremos responsables, pero no me siento responsable de todo lo que ha hecho Pedro Martín y de la inestabilidad que ha generado en el Cabildo y la desmotivación. Y lo culmina no teniendo un gobierno estable que le permita aprobar unos presupuestos tranquilamente», destaca.