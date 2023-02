El Parlamento de Canarias acoge el último Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria de la presente legislatura



Hemiciclo Parlamento de Canarias durante el Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria.

El Parlamento de Canarias acoge desde este martes, 28 de febrero y hasta el 2 de marzo, el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria. Será el último debate de la décima legislatura antes de las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha hecho un repaso de sus casi cuatro años al frente del Ejecutivo.

Durante esta tarde de martes será el turno de los grupos parlamentarios de la oposición. Por orden de mayor a menor. Intervendrán el grupo Nacionalista Canario, Popular y Mixto. Dispondrán de cuarenta minutos cada uno. El caso del grupo Mixto se dividirá en dos turnos de veinte minutos, uno para cada uno de sus dos integrantes.

El presidente tiene la posibilidad de responder individualmente a cada portavoz con turnos de quince minutos o de forma conjunta a todos ellos durante veinte minutos. Tras él, los grupos dispondrán a su vez de diez minutos de réplica o de cinco y cinco para el grupo Mixto.



El cierre del debate será a cargo del presidente de Canarias que dispondrá de diez minutos por cada portavoz, si responde individualmente, o de veinte minutos para todos ellos si responde de forma conjunta.

Intervención del portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán

El portavoz del grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, ha empezado su intervención en el pleno asegurando que «Canarias no va bien». Ha afirmado que «Canarias está estancada y sin una hoja de ruta para hacer frente a lo que está por venir.

Barragán ha reconocido que ha sido una «legislatura excepcional. No podemos obviar

la incidencia de la pandemia desde el punto de vista económico, físico y anímico en nuestra

comunidad». Sin embargo, ha añadido que «ante esa dura realidad, agravada por el conflicto de Ucrania y la posición geoestratégica de las principales potencias mundiales, el Gobierno de Ángel Víctor Torres no ha estado a la altura. El peor Gobierno de Canarias en el peor momento de la historia de las islas.»

Respecto al empleo, el portavoz nacionalista aseguró que «las mejores cifras de empleo que ustedes (en referencia al PSOE) «insisten en calificar de extraordinarias esconden unos

datos muy preocupantes».

«El primero -dijo- es que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo son en el sector público, por lo que no son generadores de riqueza económica. Del resto de empleos, la mayoría son fijos discontinuos. ¿Puede haber un drama mayor que trabajar de vez en cuando y ser “contabilizado” como un trabajador activo?» «Han creado ustedes -añadió- una nueva clase social; los trabajadores pobres que acaban dependiendo de Cáritas o Cruz Roja.

Respecto a los Servicios Sociales, Barragán indicó que «en la gestión de los servicios sociales tratan también de convencernos de una realidad que no existe, con cifras con las que tratan de ocultar el drama que viven miles de canarios».

En cuanto al turismo, el portavoz nacionalista, aseguró que «Canarias ha perdido una oportunidad de diseñar un plan que fije objetivos, repiense el modelo y lo adapte a los nuevos tiempos. Un plan que estaba avanzado en 2019 y que ustedes han guardado en la gaveta».

Sector primario y ‘Caso Mediador’

En lo relativo al sector primario, José Miguel Barragán, se refirió al denominado ‘Caso Mediador‘ y aseguró que «nos encontramos con una Consejería nefasta, señor Torres, porque usted lo ha permitido, y el golpe de gracia lo ha recibido con la trama de presuntas extorsiones en la Dirección General de Ganadería que investiga la Justicia». Añadió que «un director general designado por usted. Es usted el responsable político de lo que haya podido hacer durante su gestión. Y la pregunta que todos nos planteamos es la misma: ¿Sabía usted lo que ocurría cuando lo cesó? ¿Era usted consciente del daño que estaba causando al sector? Su gestión en este caso, como en tantos otros, ha sido, como decía un representante del sector, de pena», apuntó Barragán. Añadió que «esta posible malversación de fondos públicos traerá consecuencias más allá del enjuiciamiento de los responsables, la Comisión Europea podría tomar cartas en el asunto si se demuestra que esas maniobras se hicieron con dinero de sus fondos».

También hizo referencia José Miguel Barragán a la situación de la sanidad en Canarias. Afirmó que «Canarias tiene hoy la lista de espera más larga de España para coger cita con un especialista, con 113.500 pacientes y una demora media de más de 101 días». «Si con más recursos se obtienen peores resultados, la única conclusión posible es que el mayor problema no es el dinero sino la incapacidad de gestión», puntualizó.

La Palma también ocupó un espacio en el discurso del portavoz nacionalista que aseguró que en La Palma «este Gobierno ha actuado de dos formas: una de cara al exterior haciendo ver que todo está bien y otra frente a los afectados no contando con ellos e ignorando sus peticiones y se niegan a hacer la Ley del Volcán».

Respuesta de Torres al grupo parlamentario nacionalista canario

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha respondido al portavoz del grupo nacionalista canario, entre otras cuestiones, al tema del empleo y el turismo. Torres dijo que «en Canarias hay empleo y se está generando economía». Añadió que las islas «lideran proyectos importantes en el turismo y los planes están funcionando». Reconoció que la pobreza existe en Canarias pero «menos que en otros lugares del país y trabajamos para que los datos sean mejores».

Torres ha reconocido que hay «dificultades para llegar a final de mes» en el archipiélago, algo que ha achacado también a la pérdida de productividad heredada de gobiernos presididos por CC, y ha subrayado que los nacionalistas no dejaron plan de vivienda ni proyectos en carreteras preparados.

Respecto al ‘Caso Mediador‘, Torres dijo no haber tenido conocimiento alguno de un vídeo relacionado con la trama que ahora investiga la Justicia. «No he visto ningún vídeo porque ya he dicho que si hubiera sido así hubiera acudido a la Justicia de forma inmediata».

Intervención del portavoz del Grupo Popular, Manuel Domínguez

El portavoz del grupo parlamentario popular, Manuel Domínguez, ha iniciado su intervención en el Debate asegurando que el discurso de Ángel Víctor Torres ha sido «prácticamente idéntica a la de hace casi un año, al menos en su espíritu: triunfalista, victimista, hueca y carente de autocrítica«.

Domínguez manifestó que «no quiero parecer catastrofista, pero Canarias noes el paraíso que usted ha descrito. Su Gobierno y, sobre todo, usted, es rehén de sus socios en el Ejecutivo, es verdad que más de unos que de otros, y de la necesidad de contentar a su líder supremo, el nefasto Pedro Sánchez».

En opinión del líder del PP «pensaba que su Gobierno sería recordado por el gran fracaso que supone tener los mayores recursos económicos de la historia y, pese a ello, conseguir empeorar la situación de los canarios pero creo que no, que su Gobierno será recordado por la cantidad de escándalos que ha protagonizado en tan poco tiempo».