El Parlamento de Canarias acoge durante los próximos días el último Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria de la Legislatura

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en su discurso en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria. Imagen Parlamento de Canarias

El Parlamento de Canarias acoge este martes el último Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria de la Legislatura en el que el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, hace un repaso de sus casi cuatro años al frente del Ejecutivo.

El presidente de Canarias comenzó su discurso en la primera jornada del Debate recordando los compromisos de su investidura y defiende que Canarias es hoy un territorio más sostenible en lo ambiental, en lo económico y en lo social. Ángel Víctor Torres ha remarcado el esfuerzo presupuestario que ha habido que acometer en pilares básicos del estado de bienestar, como la sanidad, la educación y los derechos sociales.

El jefe del Ejecutivo canario ha considerado que, ante las sucesivas crisis -pandemia, volcán de La Palma, invasión de Ucrania, inflación-, en esta legislatura se ha respondido de una forma distinta a la que hubo en la crisis de 2008: “En esta ocasión sí creo que hemos estado en mejores manos”.

«Hablábamos de una Canarias en positivo. Dijimos al principio de esta legislatura que nos íbamos a ‘arremangar’ y recuerdo que en mi toma de posesión comenté que gobernaríamos sin apartarnos de la realidad social, siendo un Gobierno de carne y hueso, y que para mí sería un orgullo terminar el mandato habiendo sido, así lo afirmé, “el alcalde de las ocho islas”, apuntó el presidente.

Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias

Estabilidad del Gobierno

El presidente ha valorado la estabilidad que ha tenido el Gobierno -el segundo de la etapa autonómica que dura toda la legislatura-, y que Canarias sea hoy una tierra orgullosa de sus fortalezas, alejada de los lamentos y ha añadido que está “absolutamente convencido de que lo mejor está por venir”.

Según Torres, «la estabilidad debe ser la regla, no la excepción, como ocurre en Canarias. Y de ahí la voluntad de continuidad de este Gobierno, con sus premisas de cercanía, diálogo permanente y empatía», añadió.

El presidente afirmó que Canarias «se defiende con argumentos, no con ruido». «Canarias se defiende mostrándonos firmes en la defensa de que las islas reciban un trato justo, exigiendo el respeto a las leyes y a nuestro Estatuto de Autonomía. Se defiende hablando alto y claro, pero no gritando. Canarias se defiende haciéndonos entender. Canarias se defiende abriendo puertas, no dando portazos».

En este sentido, quiso dejar claro que el Gobierno del Pacto de las Flores ha defendido Canarias «sin complejos». «Eso es lo que ha hecho que este Gobierno haya conseguido de Madrid (y hablo del Gobierno porque otras son las cuestiones que hacen los partidos políticos) los mayores pasos para nuestra tierra», destacó.

Asimismo, ha recordado y agradecido «el esfuerzo de los agentes sociales y económicos, de los partidos políticos, que ante la situación más adversa se pusieron a buscar soluciones compartidas. Se supo aprender del pasado, se tomaron decisiones distintas entre los propios agentes sociales y económicos», destacó Torres.

Confía en aclarar el ‘caso Mascarillas’

El presidente del Gobierno de Canarias ha reconocido este martes que el ‘caso mascarillas’ les «duele» porque todo el material «debió llegar» y ponerse al servicio de los ciudadanos y por ello espera que «todo se aclare» por parte de la justicia.

En su discurso en el último ‘Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria’ ha apuntado que aunque ha habido «errores», la sanidad ha hecho «bien su trabajo» en esta legislatura, subrayando con «contundencia» que «nadie podrá discutir los datos».

Así, ha indicado que Canarias tuvo la menor mortalidad por habitante durante la pandemia y fue la comunidad que hizo pruebas PCR a todos los usuarios de centros de mayores, lo que ayudó a reducir el volumen de afectados. «El trabajo fue un buen trabajo», ha comentado.

Ayudas europeas y carreteras

El presidente de Canarias ha destacado como logros que «Canarias ha recibido los fondos económicos más importantes que jamás –en ningún año, ni siquiera en 2018, en el que se hablaba del mejor Presupuesto de la historia de Canarias– hayan llegado del Gobierno de España».

También ha destacado Torres la resolución del conflicto de carreteras, «que parecía irresoluble y lo hemos hecho sin tener que ir a ejecución de sentencia».

Indicadores económicos

Torres ha mostrado los indicadores económicos actuales, “que son mejores que los que había antes de la pandemia e incluso mejores que los que había antes de nuestra llegada al Gobierno”, apunta. El presidente de Canarias ha remarcado que “hoy hay en Canarias 50.000 empleados más que en 2019” y que el desempleo se ha reducido un 23%.

También valora que el número de contratos indefinidos haya subido un 46% gracias a la reforma laboral y que el paro juvenil se haya reducido un 21% en este mandato.

«Hay casi un millón de trabajadores (990.800), lo que nunca se había conseguido en las islas. Fuera hablan de “milagro canario”, pero eso no debe hacernos caer en la autocomplacencia», apuntó el presidente.

«En la última crisis, la de 2008, se tardó 132 meses en recuperar la economía. En esta ocasión, en una situación más grave –la economía canaria perdió casi 20 puntos de su PIB–, hemos tardado 22 meses en recuperarnos. Veintidós frente a 132, esa es la diferencia».

Puso un ejemplo de éxito de incorporación de talento joven a las empresas, como es el Plan Diginnova, con el que hay 400 jóvenes haciendo prácticas remuneradas en empresas y centros de investigación relacionados con la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital.

El presidente de Canarias ha destacado la “espectacular” recuperación turística que se ha experimentado en Canarias, con un enero histórico y con un año 2022 en el que, recibiendo menos turistas, aumentó un 16,5% el gasto. Torres ha adelantado que la oferta de plazas este verano es un 12,4 % superior a la del verano de 2019 y que “en 2023 podríamos superar los 20.000 millones de ingresos turísticos”.

Protección a los vulnerables

El presidente de Canarias ha destacado que hoy hay en las islas 40.117 hogares protegidos, frente a los apenas más de 5.000 que había hace cuatro años. «Esto no es algo que surge al azar: es fruto de una convicción social de gobiernos que creen en ello», remarcó.

Durante su discurso, el presidente ha hablado de una Canarias «transformadora» que ha dados pasos hacia leyes que «han de desarrollarse para la mejora de la convivencia social», como por ejemplo la Ley de Renta Canaria de Ciudadanía, que ha calificado de «hito», o la Ley Trans.

Así pues, Ángel Víctor Torres ha puesto en valor que la Ley de Renta de Ciudadanía formó parte de los compromisos adquiridos en la investidura en 2019 y «ya es una realidad». Añadió que esta renta «supone un cambio de modelo y aumenta lo que percibe la persona beneficiaria al unir la Prestación Canaria de Inserción y el Ingreso Mínimo Vital (IMV)«.

A este respecto, hizo hincapié en que antes de aprobarse el Ingreso Mínimo Vital el Gobierno del Pacto de las Flores ya había hecho «labores importantes de mejora», pues había pasado de 5.687 prestaciones de la PCI, al llegar al Gobierno en julio de 2019, a tener más del doble, 11.924, en el año 2022.

Torres reiteró que si a ello se une el Ingreso Mínimo Vital -con 28.253 familias-, hoy hay en Canarias 40.177 hogares protegidos que se traducen en 80.000 personas que comenzarán a cobrar esa renta desde este mes de marzo, para lo que ya se han incluido en los Presupuestos del año en curso 100 millones de euros.

Quiso recordar, además, que a esas aportaciones se suma la paga complementaria de la PCI de 250 euros, y la aprobada este mismo mes, con también 250 euros, para las pensiones no contributivas.

40.177 hogares protegidos

Innovación y transformación digital

Torres ha apuntado que «Canarias es ahora una tierra ambiciosa, de talento, de propuestas, y esta carrera por la innovación no tiene marcha atrás». En este sentido el presidente canario ha anunciado que en el Consejo de Gobierno de este jueves aprobará la primera Estrategia del Chip que lleva a cabo una comunidad autónoma. La Estrategia del Chip de Canarias, «con la que damos un paso adelante y pretendemos captar hasta 500 millones del PERTE Chip».

El presidente también destacó que se sigue en la senda de aumento de recursos para la I+D+i y la Agencia Canaria de Innovación dispone este año de más de 100 millones de euros de presupuesto.

«En nuestra política de transformación digital y sostenible, también hemos doblado la aportación presupuestaria para la industria (de nueve millones en 2019 a 22 millones en 2023). Para que tengan un dato más específico, por ejemplo, en diversificación industrial hemos pasado de 3,1 millones a 14 millones; se han incrementado un 331 % las ayudas para la fabricación sostenible; y se han triplicado los recursos para áreas comerciales», señaló Torres.

Igualdad

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha propuesto este martes avanzar hacia un pacto que excluya el apoyo, directo o indirecto, a cualquier gobierno que se constituya con quien niega la violencia machista, y ha pedido un no «rotundo» a quienes niegan esa realidad inhumana.

Una violencia que es un problema real, ha proclamado el presidente de Canarias durante su primera intervención en el Debate sobre la Nacionalidad Canaria, y ha añadido que se ha de hacer el esfuerzo máximo y denunciar cualquier gesto de discriminación o de violencia hacia las mujeres, sea el que fuere.

En este ámbito en Canarias se han tomado iniciativas novedosas y exitosas, como Mascarilla 19, que además trascendió fronteras, para buscar todos los mecanismos que eviten esta atrocidad, ha destacado el presidente

Ángel Víctor Torres ha señalado que entre esos mecanismos el «no rotundo a fuerzas políticas» que niegan esta realidad inhumana, y ha recordado que la ultraderecha niega la violencia machista.