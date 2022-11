El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, responde en el pleno del Parlamento a las preguntas de los grupos parlamentarios

Puede seguir en directo la sesión plenaria en el siguiente enlace:

https://www.parcan.es/video/jornada/37548/

Hemiciclo del Parlamento de Canarias.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, responde en el pleno del Parlamento a preguntas de los diputados. Algunas de ellas sobre la evolución del caso Mascarillas o sobre las negociaciones con Marruecos respecto a las fronteras marítimas, entre otras cuestiones.

Dependencia

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha destacado que se han registrado datos históricos en prestaciones por dependencia en el mes de octubre.

Torres, en el pleno del Parlamento y en respuesta a una pregunta de la Agrupación Socialista Gomera sobre la importancia social de los presupuestos generales del Estado y Canarias para 2023, ha señalado que el camino del Gobierno de Canarias es seguir mejorando estos números.

El presidente se ha referido a los presupuestos presentados por su Ejecutivo para el año 2023 y ha señalado que contiene un paquete fiscal «importantísimo» para las rentas medias y bajas, destina 330 millones más a la sanidad, 189 para educación y cerca de 90 para servicios sociales.

Gran parte de esos 90 millones van dirigidos a que «haya un trato mejor» en dependencia, ha señalado Torres. Ha resaltado que los Presupuestos Generales del Estado también abogan de forma evidente por el gasto social. Ha hecho hincapié en que estas cuentas contemplan 3.000 millones de euros que van a la llamada hucha de las pensiones y para preservar este derecho, lo que no ocurría desde hacía 10 años.

Obligatoriedad de las mascarillas

Ángel Víctor Torres ha dicho que comparte la propuesta del diputado del grupo Mixto, Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, de que el uso de mascarillas solo sea obligatorio en centros sanitarios y sociosanitarios.

En respuesta a una pregunta del diputado Ricardo Fernández de la Puente el presidente ha recordado que se trata de una competencia del ejecutivo central. Por ello el uso de mascarillas es obligatorio en centros sanitarios y sociosanitarios, así como en farmacias y transporte público.

Ángel Víctor Torres ha comentado que en el viaje de regreso de la Feria de Turismo de Londres viajaron sin mascarillas, y ha recordado que el ejecutivo canario ha hecho propuestas en la comisión interterritorial. El diputado Ricardo Fernández de la Puente ha considerado que es el momento de avanzar en la recuperación de las libertades.

‘Caso Mascarillas’

El diputado del grupo Popular Manuel Domínguez ha pedido al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que asuma responsabilidades con lo que sucede en la sanidad canaria. En particular con el caso mascarillas, a lo que el titular del ejecutivo reclamó respeto para la actuación de la Justicia.

En el pleno del Parlamento, Manuel Domínguez pidió a Ángel Víctor Torres que valorase la situación de la sanidad en Canarias y en su intervención he recordado que era la misma pregunta de hace quince días y que el presidente había dicho sin sonrojarse que todo iba bien, y que incluso había elogiado el trabajo del consejero, Blas Trujillo.

Manuel Domínguez ha indicado que Ángel Víctor Torres también había elogiado el trabajo de Conrado Domínguez como director general del Servicio Canario de la Salud, pero desde entonces éste ha dimitido por el caso mascarillas y además se han producido muchas situaciones perjudiciales para los ciudadanos debido a la mala gestión sanitaria, ha añadido el también presidente del PP canario.

Ha comentado que no sabe si Conrado Domínguez dimitió o si el presidente de Canarias lo invitó a marcharse. Y tras apuntar que creía más en lo segundo recordó que Ángel Víctor Torres exigió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que asumiera responsabilidades por los problemas sanitarios en esa región.

Por ello, ha reclamado al presidente de Canarias que asuma responsabilidades en la frustrada compra de mascarillas por las que el gobierno regional pagó cuatro millones de euros.

Ángel Víctor Torres ha señalado que Conrado Domínguez ha hecho una buena labor al frente del Servicio Canario de la Salud y su dimisión se ha debido a las circunstancias judiciales del caso mascarillas. También ha manifestado que si la gestión de una comunidad autónoma se basa en las personas que dejan sus responsabilidades el PP debe preguntar qué ocurre en Madrid, donde hay una «catarata» de dimisiones en el ámbito sanitario.

Y ha insistido en que durante los seis primeros meses de este año la actividad sanitaria aumentó en Canarias respecto a la de 2019, a pesar de que en enero de este año se produjo el pico más elevado de personas en camas UCI, debido a la variante omicron de la covid-19.

Ángel Víctor Torres ha reconocido que hay problemas y que mueren personas con covid o gripe, y también ha destacado que es necesario mejorar, pero, ha añadido, «si (Manuel Domínguez) habla de gestión catastrófica mire a otras comunidades autónomas».

En cuanto a los problemas de los hospitales públicos de las islas, como el Materno Infantil, el presidente de Canarias ha dicho que se están resolviendo problemas históricos.

Manuel Domínguez ha replicado que no sabe si esos problemas son nuevos pero sí lo es que el director del Servicio Canario de la Salud ha dimitido porque faltan cuatro millones de euros y «usted tiene que asumir la responsabilidad». Además, ha criticado que cada vez que le pregunta por la sanidad de las islas con la respuesta le deriva hacia otras comunidades autónomas.

Ángel Víctor Torres ha pedido a Manuel Domínguez que sea más respetuoso con los pasos de la Justicia. Ha recordado al dirigente del PP que en 2010 su partido tenía responsabilidades en la Consejería de Sanidad y si quería le recordaba las dimisiones y los problemas que se habían producido.

El presidente de Canarias ha hecho hincapié en que es preciso respetar a la Justicia y ha señalado que el pasado año el gobierno canario empezó los trámites para el posible embargo del dinero del caso mascarillas y «en ningún momento me ha preguntado por los fondos», algo que a su juicio se debe a que a Manuel Domínguez «solo le interesa la crítica política».

Comisión Investigación

Los diputados José Alberto Díaz-Estébanez, del Grupo Nacionalista Canario, y Carlos Ester, del Grupo Popular, van a registrar mañana jueves en el Parlamento de Canarias una solicitud para crear una comisión de investigación sobre el caso mascarillas, a la que se opone el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

El presidente de Canarias se ha mostrado este miércoles en el pleno del Parlamento en contra de la creación de esta comisión de investigación porque el caso ya se investiga en los juzgados . Además, porque el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, ha dejado el cargo, con lo cual considera que ya se han asumido responsabilidades políticas.

Después de la negativa de Torres, CC y PP han enviado un comunicado de prensa en el que informan de que mañana registrarán en la cámara la solicitud de la creación de esta comisión.

A continuación han precisado que darán una rueda de prensa para explicar las razones recogidas en el documento por la que creen necesario la constitución de la citada comisión.

En el pleno del Parlamento, y en respuesta a una pregunta del diputado de CC Pablo Rodríguez sobre la creación de esta comisión, el presidente ha acusado a los nacionalistas de querer hacer un uso político al reclamar precisamente una comisión de investigación.

Aguas territoriales de Canarias

En otro orden de cosas, Torres, ha asegurado que el Gobierno de Canarias ha estado presente en tres de las cuatro reuniones que se han llevado a cabo entre España y Marruecos.

Así lo ha afirmado en respuesta a una pregunta del diputado Luis Campos (NC) sobre el avance y el nivel de participación de Canarias en las negociaciones con Marruecos para delimitar las aguas territoriales canarias. Ángel Víctor Torres dijo que estamos ante una reactivación de la comisión hispano-marroquí que ya tuvo lugar en el año 2005, donde Canarias tan solo participó en una de las diez reuniones que se celebraron, recordó el presidente.

Torres indicó que en esta ocasión ya se han celebrado cuatro reuniones de las que Canarias ha sido informada. Aclaró que únicamente no ha estado en una de ellas, y que versó sobre cuestiones de Estado. «Por tanto, estamos mejor informados que lo que hemos estado nunca«, destacó el presidente canario, quien no obstante exigió y demandó estar «al máximo» en estos encuentros, tal y como establece el Estatuto de Autonomía.

Plan Reactiva

El presidente de Canarias también ha manifestado en el Parlamento que el Plan Reactiva, suscrito en mayo de 2020 ante la emergencia de la covid, ha funcionado y se han cumplido sus objetivos como no se anticipaba «ni en los mejores sueños».

Torres ha hecho este análisis ante una interpelación del portavoz de CC-PNC, José Miguel Barragán, quien ha acusado al ejecutivo de no creer en ese plan y de despreciar a los grupos políticos que entonces apoyaron el Plan y lo firmaron para consensuar la salida de la crisis sanitaria.

Barragán afirmó que el Plan Reactiva debería haber tenido reflejo y consignación diferenciada en los presupuestos autonómicos de 2021, 2022 y 2023, pero ni siquiera se ha convocado a los firmantes para evaluar los objetivos y consensuar su aplicación, «una falta de respeto» para quienes en mayo de 2020 se sumaron al consenso y que ven imposible realizar un seguimiento.

Barragán dijo que en septiembre u octubre el Gobierno debería haber convocado a los firmantes a una reunión de evaluación por si fuera necesario hacer algún cambio en el presupuesto de 2023, pero el plan ni siquiera se menciona en el proyecto de ley salvo de forma marginal en tres memorias, denunció.

Lo único que ha remitido el Gobierno a los firmantes es un balance de 32 páginas de las que solo cuatro se dedican a la ejecución del plan, lo cual es «una tomadura de pelo» a los grupos que han apostado por el consenso y el diálogo, afirmó el portavoz del grupo Nacionalista.

«Las formas son importantes» porque indican si el Gobierno actúa con dialogo y consenso o desde el desprecio, y «si no se cumplen las formas, si no se da la información, es imposible hablar del fondo, de si se han cumplido los objetivos o no«, afirmó.

Ángel Víctor Torres replicó que el plan nace en un momento de emergencia sanitaria y confinamiento para conseguir la recuperación de una economía que quedó paralizada, y «los objetivos se han cumplido», Canarias se ha reactivado económicamente.

El presidente reconoció que puede haber algunos fallos «formales» pero el resultado del plan «es un éxito colectivo de todos los que lo firmaron«, entre ellos agentes sociales, cabildos, ayuntamientos y grupos parlamentarios.

«Gracias a todas esas aportaciones Canarias tuvo una acción mejor frente al covid, las cosas se hicieron colectivamente bien, Canarias se ha reactivado y los datos económicos son positivos, eso dice si esto ha fracasado o ha sido un éxito y ha sido un éxito porque se han cumplido los objetivos», dijo Torres.

Reconoció que se incumplieron plazos en el desarrollo del plan porque hubo que centrarse en la erupción volcánica de La Palma desde septiembre de 2021, pero señaló que la evaluación del plan de 2022, que debería haber estado en el Consejo de Gobierno antes de septiembre, llegó solo con trece días de retraso.

El presidente repasó los ejes del plan, como el mantenimiento de la asistencia sanitaria y de los servicios educativos, la atención a las personas vulnerables y la recuperación del empleo y concluyó que todos los objetivos se han conseguido más allá de «los mejores sueños» de la primavera de 2020, y al respecto citó, entre otros, los datos de desempleo y afiliación a la seguridad social, mejores que antes de la crisis sanitaria.

«Canarias ha resuelto una situación de emergencia con datos mejores que antes de la pandemia, con errores de convocatoria en el plan, nos hemos podido equivocar en las formas, pero es un error centrarse en las formas y no en los objetivos conseguidos», dijo Torres a Barragán.

Empleo

Torres ha admitido que, tras la pandemia y su afección al sector turístico, no eran previsibles los «buenos datos» de empleo que presenta la economía de las islas en estos momentos, «los mejores en los últimos 15 años».

Ángel Víctor Torres, en el pleno del Parlamento y en respuesta a una pregunta de Sí Podemos Canarias sobre la mejora de los datos de empleo en los últimos meses en Canarias, ha afirmado que tener en las islas un paro por debajo del 18 % es «para estar contentos».

Ha apuntado que «es verdad que no se han obtenido de la nada» y que la reforma laboral ha sido clave y ha llevado consigo que haya más contratos indefinidos, el 46 % de los registrados en octubre, y que haya 2.500 jóvenes menos en situación de desempleo.

El presidente ha resaltado que hay también «más afiliados a la Seguridad Social que nunca» y que estos datos evidencian una fortaleza de la economía en Canarias, que cuenta con «buenas previsiones» para el próximo año.