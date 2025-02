El Tenerife ha pedido a la prensa local que no se le preguntase al entrenador blanquiazul por los últimos acontecimientos extra-deportivos

En la imagen el entrenador del Club Deportivo Tenerife, Álvaro Cervera. Archivo RTVC.

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, manifestó este viernes, en la víspera de recibir al Córdoba CF en la jornada 27 de LaLiga Hypermotion, que hay años «que se tuercen». Sin embargo, el club «no va a abandonar» y va a «seguir vivo, quedará en pie». Todo ello, pese a la crisis deportiva e institucional que atraviesa la entidad, sin precedentes en sus más de 102 años de historia.

El club pidió a la prensa local que no se le preguntase al entrenador blanquiazul por los últimos acontecimientos extra-deportivos. Ello debido a la detención de Rayco García, uno de los máximos accionistas de la entidad, quien probablemente iba a ser investido como nuevo presidente la próxima semana.

Partido del Tenerife

Cervera comentó que se remite al comunicado oficial emitido el jueves por el club, sin dejar de admitir que hay muchas cosas que afectan a los futbolistas en el día a día.

«Hay años que se tuercen, pero no podemos abandonar. Si hay algo que va a quedar vivo, es el Tenerife, estoy seguro», ha subrayado.

En el apartado deportivo, el técnico blanquiazul destacó que no es bueno hacer cuentas. Además, reiteró que hay que plantearse objetivos a corto plazo. Entre ellos, intentar ganar al Córdoba este sábado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Todo ello para no agravar aún más la situación deportiva, a once puntos de distancia de los puestos de permanencia.

Carrera como entrenador

Cervera ha subrayado que, pese a perder por 2-0 en Elche en la jornada anterior, fue uno de sus mejores partidos fuera de casa no con el Tenerife, sino en toda su carrera como entrenador.

Además, se quejó públicamente de las decisiones del VAR, particularmente en el gol que le fue anulado a Maikel Mesa. En concreto, una jugada por la que se sienten «dolidos» porque entienden que hubo una «equivocación» en la decisión arbitral.

Conjunto isleño

«No sé si quejarse es bueno, porque a veces es peor, pero desde que estoy aquí, el VAR no nos ha ayudado en nada, nos ha perjudicado en todo, y es mucha casualidad«, ha sido su reflexión en voz alta.

El entrenador del Tenerife analiza al Córdoba como un rival que se desenvuelve «a través del balón». Además, cree que ese estilo podría favorecer al conjunto isleño, aunque admite que tendrán que «exponer mucho, cada vez más, por la desventaja que llevamos en la clasificación, y porque no podemos jugar a esperar», ante un adversario «peligroso».