El PSOE asegura que el cambio en el delito de malversación no supondrá rebajas de condenas

Vídeo RTVC. Informan: Silvia Mascareño / Javier González

Unidas Podemos ha insistido en que no firmará la enmienda transaccional del PSOE con ERC para reformar el delito de malversación dentro de la nueva Ley de sedición. Se muestra muy dividido en cuanto a su apoyo. Aunque el grupo parlamentario señala que «de momento» no dejará «descarrilar» esa iniciativa para que se incorpore en la ponencia de la ley.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha reconocido que el espacio morado «es muy amplio». Y que hay un intenso debate dentro de Unidas Podemos sobre el efecto que la reforma de la malversación podría tener en casos de corrupción. En este sentido, para Asens la propuesta del PSOE es más punitiva y contempla penas más altas -de hasta 4 años- que las que tenía el Código Penal antes de la reforma que aprobó el Gobierno del PP en 2015.

No obstante, aunque esta enmienda transaccional no sea firmada por la coalición morada, Asens ha afirmado que «de momento» Unidas Podemos no se plantea «dejar descarrilar ese acuerdo» que podrían firmar PSOE y ERC.

«Solo digo que no lleva nuestra firma, que es una enmienda del PSOE, que en un principio la música suena bien. Sonaba bien la música de la propuesta de ERC y la música de la propuesta del PSOE Porque va en el camino de desjudicalizar el conflicto político catalán», ha dicho.

Y es que fuentes del entorno de los morados han señalado que la votación de las enmiendas que tendrá lugar esta tarde durante la reunión de la ponencia de la ley puede ser en bloque con diferentes iniciativas transaccionadas. Por lo que la de malversación podría ser apoyada por Unidas Podemos junto con otras iniciativas pactadas.

«Todavía estamos discutiendo»

«Nosotros todavía estamos discutiendo como grupo parlamentario esta cuestión pero de momento no se plantea dejar caer todo el paquete de reformas que presentamos el viernes pasado», ha insistido Asens dejando entrever que se votarían todas esas enmiendas juntas.

Ha dejado claro que Unidas Podemos no ha participado directamente en la propuesta ni de ERC ni del PSOE. Ha señalado que están estudiando ambas. Y ha recordado que Unidas Podemos comparte que haya que distinguir la malversación con ánimo de lucro a cuando no la hay.

«Una cosa es apropiarse para beneficio propio y otra desviar presupuestos o despilfarrar o tener gastos injustificados», ha indicado Asens.

El PSOE dice que no habrá rebajas en las condenas

Por su parte, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha afirmado que la reforma del delito de malversación no supondrá rebajas en las condenas y ha expresado su sorpresa por que Unidas Podemos no haya firmado finalmente la enmienda transaccional pactada con ERC sobre este asunto.

El PSOE ha acordado una enmienda transaccional con ERC que añade un nuevo tipo de malversación que penaliza con hasta 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública, lo que permitiría rebajar en dos años las penas con el actual Código Penal.

Sin embargo, la portavoz del PSOE y ministra de Educación asegura que «no hay ninguna rebaja» en las condenas con la reforma del delito de malversación que ha planteado ERC y que los socialistas pretenden retocar con esta enmienda transaccional.

«Lo que hay es una diferencia entre corrupción y desvío presupuestario irregular cuando el dinero queda en la misma administración», ha añadido en una rueda de prensa celebrada en Ferraz con motivo de la Ejecutiva Federal del PSOE.