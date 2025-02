El 48% de los deportistas amateurs han presenciado comportamientos racistas mientras practicaban fútbol o baloncesto

El 48% de los deportistas federados amateurs han presenciado algún tipo de comportamientos racistas mientras jugaba al fútbol o al baloncesto. Mientras tanto, un 5% de las personas no tienen certeza de haber visto este tipo de incidentes.

El 77,1% de los deportistas amateurs no ha experimentado comportamientos racistas frente al 16,7% que afirma sí haberlo sufrido en el ámbito deportivo. En el fútbol, destacan las burlas racistas (31,8%), seguidas de las sexistas (20,6%) y las ‘lgtbfobias’ (19,4%). Estos tipos de discriminación más frecuentes también tienen cabida en el baloncesto.

Así lo recoge un informe que ha realizado SOS Racismo en varias comunidades del norte de España. Un hecho que se ha hablado en unas Jornadas que se celebran en Gran Canaria, donde también se analizan los bulos sobre el racismo que circulan en las redes.

SOS Racismo alerta de que internet ha globalizado los bulos racistas basados en el miedo

El coordinador de la federación SOS Racismo, Mikel Araguás, alerta de que internet y las redes sociales han contribuido a globalizar los bulos racistas basados en «los tres miedos». Estos están relacionados con la seguridad, la competencia por los recursos y el abuso de ellos.

Los principales bulos vinculados con el racismo en redes sociales «son los mismos en todos los sitios, no responden a una realidad local».

Además, ha explicado en las campañas electorales «clónicas» desarrolladas por Trump, Orban, Miley o Bolsonaro, quienes han apelado al inmigrante, que es el diferente, porque consume, hace la competencia y tiene una identidad diferente, y son siempre los mismos esquemas de pensamiento.

Araguás se ha referido a la huella que estos bulos dejan en ámbitos como el de la cultura o el deporte. Aunque, también entre la población en general, donde se está produciendo el mayor cambio social».

Más racismo en los entornos educativos

Araguás ha recalcado que el «incendio social» que crean los discursos de odio en todo el mundo también está llegando a entornos como el educativo. Ahí conviven con el sexismo, por lo que ha resaltado la necesidad de atajar estas conductas desde edades tempranas.

«Echar la culpa a cierta población racializada es fácil, la extrema derecha lo está aprovechando» porque este colectivo «no vota, no tiene capacidad de defensa, de ahí que se les culpe de todos los males de la sociedad de una forma no argumentada, no científica y que apela a los sentimientos», ha aseverado.