Este seis de diciembre se conmemoran los 44 años de la declaración de la Constitución Española

Acto del izado de la bandera nacional ante el Congreso en el Día de la Constitución de 2022.

Primer Izado Solemne en la plaza de las Cortes

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el presidente del Senado, Ander Gil, han presidido el primer Izado Solemne de la Bandera en la plaza de las Cortes, frente a uno de leones del Congreso de los Diputados, con motivo del 44 aniversario de la Constitución española.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet (i) y el presidente del Senado, Ander Gil (d) asisten al izado de bandera durante la Conmemoración del aniversario de la Constitución este martes en Madrid. EFE/ Kiko Huesca

Junto al jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante Teodoro López Calderón, los presidentes de las Cortes Generales han abierto la ceremonia que precede al acto de conmemoración que tendrá lugar este mediodía en la escalinata de la Puerta de los Leones y a la que asiste el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidentes autonómicos y representantes de las altas instituciones del Estado y de la sociedad civil.

El Congreso ha sido por primera vez el escenario del izado de la bandera de España en lugar de la Plaza de Colón, donde habitualmente tenía lugar este acto, y la Carrera de San Jerónimo ha acogido el tradicional desfile.

Bandera de 4×3 metros en un mástil de 12 metros

Un equipo compuesto por siete personas de los tres Ejércitos, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional ha sido el encargado de izar la bandera situada frente a uno de los leones del Congreso, que este año tiene unas dimensiones de 4×3 metros.

El mástil que ondea la enseña es de 12 metros y ha sido cedido por la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Antes del comienzo del acto, el JEMAD ha sido recibido por el general de la División José Antonio Berrocal, jefe de la 1ª zona de la Guardia Civil.

Posteriormente, el almirante López Calderón ha dado la bienvenida a Batet y a Gil y se han hecho los honores a la bandera con la interpretación del himno nacional.

Batet y Gil han pasado revista a la compañía mixta compuesta por una sección del Ejército de Tierra, otra de la Armada, otra del Ejército del Aire y del Espacio y otra de la Guardia Civil.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet (c-i) y el presidente del Senado, Ander Gil (c-d) pasan revista a las tropas junto con autoridades militares (i) y políticas (d) a las puertas del Congreso durante la Conmemoración del aniversario de la Constitución este martes en Madrid. EFE/ Kiko Huesca

El equipo de izado ha salido del patio de Floridablanca hacia la escalinata del Congreso para proceder a la colocación solemne de la bandera, donde se ha interpretado de nuevo el himno nacional. La enseña permanecerá ondeando hasta casi las 17:00 de la tarde, hora en la que se procederá a su arriado.

La presidenta del Congreso y el presidente del Senado han presenciado el acto del izado junto a los Leones del Congreso y a la emblemática puerta de bronce, que hoy estaba flanqueada por seis banderas de España.

En el acto también estaban presentes miembros de las Mesas de ambas Cámaras, portavoces de grupos parlamentarios del PSOE, PP, Vox y Cs, entre otros, y autoridades militares.

Vista general del izado de bandera junto con autoridades militares y políticas a las puertas del Congreso durante la Conmemoración del aniversario de la Constitución este martes en Madrid. EFE/ Kiko Huesca

Pedro Sánchez destaca los valores de la Constitución

Puerta de los Leones, Congreso de los Diputados / Congreso de los Diputados

Como cada 6 de diciembre, España hoy conmemora la Constitución. Se cumplen 44 años de la aprobación del texto de la Carta Magna.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este martes, que hoy, «como cada 6 de diciembre, celebramos los valores que nos unen».

«La libertad, igualdad, justicia y el pluralismo político que han cimentado nuestra democracia y nos han convertido en una España moderna, europeísta, de progreso y convivencia. ¡Feliz día de la Constitución española!», ha resaltado Sánchez en las redes sociales.

El jefe del Ejecutivo acompaña el mensaje del vídeo institucional del Gobierno conmemorativo de los «44 años de democracia, encuentro, libertad, concordia, derechos humanos y de Constitución» con imágenes de aquel 6 de diciembre de 1978.

Reacciones en el Día de la Constitución

El Partido Popular también comparte en las redes sociales imágenes con el mensaje «Sánchez, ya basta» y el hashtag #DefiendeLaConstitución.

El vídeo de los populares recoge varias declaraciones del jefe del Ejecutivo en defensa de la carta magna junto a otras de líderes y diputados de ERC, Unidas Podemos y Bildu cuestionando su vigencia.

El presidente de Canarias destaca la libertad y prosperidad de España

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha destacado este martes con motivo del Día de la Constitución que, a pesar de lo que digan el Partido Popular y Vox, «han sido 44 años de democracia, de libertad, de prosperidad, de que España se coloque en Europa y de defender los derechos de los ciudadanos después de 40 años de dictadura y una transición que fue ejemplar».

En declaraciones a los medios antes de participar en el acto de conmemoración del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, Ángel Víctor Torres destacó que hoy es un día que «tenemos que festejar unidos y no con diferencias», puesto que la Constitución «fue fruto del trabajo de hombres y mujeres que separaron cuestiones ideológicas para caminar hacia un texto que es la Carta Magna«.

El jefe del Ejecutivo canario admitió que quizá ha llegado la hora de actualizar la Constitución, pues «todo puede ser mejorable y actualizado». También apeló a dejar atrás las diferencias que expresan los partidos y «tengamos un poco más de cabeza y altura de miras para recordar y reconocer aquel magnífico día en el que la sociedad española, mayoritariamente, dijo sí a la Constitución y afianzó la democracia reciente».

Batet pide no herir a la ciudadanía

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha apelado a la unidad y a los acuerdos de la Constitución que son «expresión de la voluntad popular». Ha instado a todos los parlamentarios a respetar y a no herir a la ciudadanía en sus debates en las Cámaras que exigen ser «de máxima diligencia».

Durante la conmemoración del 44 aniversario de la Constitución que se ha celebrado a las puertas del Congreso de los Diputados ante la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidentes autonómicos y altas autoridades del Estado, Batet ha señalado que «el Parlamento es un lugar único en el que todos los ciudadanos están representados y en el que deben sentirse representados».

«La ciudadanía espera de sus representantes que la palabra se utilice para argumentar, no para herir; para proponer, no para ofender; para construir, no para zaherir. En nuestras manos está no defraudar esa confianza», ha dicho. Además ha recordado que «la materia política de nuestra Constitución es la esperanza» y ha aludido a su unidad.

En este sentido ha dicho que la Constitución es la esperanza de proteger a todos los españoles y pueblos de España, de promover el progreso de la cultura y de la economía y de establecer una sociedad democrática avanzada.

44 años de la aprobación de la Constitución

Aproximadamente el 75 % de las personas actualmente residentes en España, unos 36,2 millones, no pudieron votar en el referéndum de la Constitución de 1978. Algunos de los motivos son porque nacieron después, porque no tenían cumplidos los 18 años aquel 6 de diciembre o porque entonces no vivían en el país.

En el referéndum pudieron votar los españoles mayores de 18 años. Así lo estableció tan solo 10 y 20 días antes dos reales decretos del Gobierno de Adolfo Suárez que, respectivamente, rebajaron la edad desde los anteriormente vigentes 21 años y la hicieron efectiva de cara a la jornada electoral.

España tenía entonces unos 37 millones de habitantes. De los 26,6, el 71,9 %, tenían derecho a voto en el referéndum y 17,8 millones, el 67,11 % lo ejercieron.

Se restaron 633.000 papeletas en blanco y 133.000 declaradas nulas. En total fueron 17,1 millones de votos validos, 15,7 millones fueron a favor, el 91,81 %, y 1,4 en contra, el 8,19 %.

¿Cuántas de aquellas personas viven 44 años después?

Ninguna estadística permite conocer cuántas personas actualmente residentes en España -las que a día de hoy disfrutan por ejemplo de los derechos y libertades que garantiza la carta magna– tenían derecho a voto el 6 de diciembre de 1978 o lo ejercieron.

Sin embargo, la proyección de población para el 1 de enero de 2023 publicada en la web del Instituto Nacional de Estadística (INE) permite aproximar, ya que figura por edades. Se puede ver el número de residentes actuales que habrían nacido o habrían cumplido los 18 años a 1 de enero de 1979, tan solo 25 días después del referéndum, lo que reduce el margen de error.

Utilizando los datos de esa estadística se puede estimar que de aquellos 37 millones de españoles con derecho a voto hace 44 años viven algo más de 25 millones. También se permite conocer que menos de 11,6 millones de personas tenían cumplidos entonces los 18 años.

Aplicando a esa cifra los porcentajes de aquella jornada electoral se puede inferir que actualmente viven unas 7.772.000 personas que participaron en el referéndum. De ellas alrededor de 7.135.000 votaron a favor y 636.000 en contra.

Eso significaría que solo el 16,2 % de los habitantes actuales, poco más de uno de cada seis, acudió a las urnas aquel 6 de diciembre. Únicamente el 14,9 % respaldó con su voto la actual Constitución.

Se puede estimar también que unos 22.780.000 españoles actuales, el 47,6 % del total, nacieron ya con la Constitución en vigor (lo hizo con su publicación en el BOE el 29 de diciembre de 1978) y unos 25 millones, el 52,3 %, antes.

Texto íntegro de la Constitución Española

Durante esta semana se han realizado puertas abiertas a los ciudadanos para que conozcan y accedan al interior del Congreso de los Diputados / Congreso de los Diputados

Si quieres leer el texto íntegro de la Constitución Española puedes hacerlo desde este enlace: Constitución Española.