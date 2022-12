Eva Ramos denuncia la alta dificultad que encuentra a la hora de alquilar una vivienda por ser una mujer transexual: «todos los españoles tenemos derecho a una casa»

RTVC. Informa: Tania Sánchez / Sara Fraile

Eva Ramos tiene 59 años y ha vivido 40 en el mismo piso en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Los actuales propietarios de su casa han vendido el edificio y ella busca un piso de alquiler. Denuncia que le está costando encontrar una vivienda porque es una mujer transexual.

«Tenemos un dinero guardado para coger una casa pagando incluso un año de alquiler. Me he empezado a mover rápido porque solo tengo hasta febrero para irme», explica a RTVC.

Ramos lleva desde el mes de noviembre intentando encontrar un piso para alquilar en la capital grancanaria y sostiene que, además de que estén caros y hay pocos, a ella se le suma cierta reticencia por ser transexual.

«Cuando yo me veo con todo eso cerrado, ¿qué tengo que hacer? Porque yo creo todos los españoles tenemos derecho a una casa. Yo lo que quiero es mi piso, no quiero ni que se me done ni ninguna cosa, yo lo que quiero es alquilarla y que no se me ponga tanta negativa para tener mi hogar, solamente».