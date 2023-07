El líder del partido de izquierdas noruego Rodt, Bjornar Moxnes, presentó este lunes su dimisión tras intentar robar unas gafas de sol en una tienda del aeropuerto de Oslo.

Foto de archivo de unas gafas de sol colocadas en un expositor / Europa Press

Bjornar Moxnes, líder de Rodt, presentó su dimisión este lunes tras intentar robar unas gafas de sol en el aeropuerto de Oslo. Moxnes reconoció en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que cometió «un gran error» y que «lo empeoró con la forma de gestionarlo posteriormente». «Realmente lo siento mucho y quiero pedir disculpas», ha manifestado el líder de Rodt. El partido de izquierdas se fundó en 2007 tras la unión del Partido Comunista de los Trabajadores y la Lista Electoral Roja.

«Muchos me han preguntado cómo pude hacer algo tan estúpido. Yo mismo me lo he preguntado muchas veces durante las últimas semanas. No tengo una buena explicación. Lo que tengo claro es que hice algo malo y que debo aceptar las consecuencias«, ha destacado el joven político noruego.

«Las personas en puestos de poder deben rendir cuentas y ser criticadas», manifestó Moxnes, líder de Rodt desde mayo de 2012. «Yo he elegido dimitir», ha recalcado. «No quiero que mis errores afecten a personas cercanas», ha dicho, antes de insistir en que es «el responsable de robar las gafas».

El político intentó robar unas gafas por valor de unas 1.200 coronas (unos cien euros) en una tienda del aeropuerto de Oslo, motivo por el cual lo multaron con 3.000 coronas (aproximadamente 250 euros). El político, de 41 años, reconoció su error aunque modificó su versión varias veces, lo que incrementó las críticas sobre sus acciones, captadas por una cámara de seguridad.