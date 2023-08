Televisión Canaria emite este lunes dos películas para disfrutar de una noche de cine

Una semana más, la cadena autonómica anima las noches de verano con la emisión de diferentes películas de distintas épocas, géneros y nacionalidades. Este lunes llegan a la parrilla de TVC ‘Pacto de silencio’ (2012) y ‘Rim’ (2013).

Pacto de silencio (2012)

El lunes, a las 21:30 horas, Televisión Canaria emite ‘Pacto de silencio’, un thriller político de Robert Redford basado en la novela homónima de Neil Gordon.

Sinopsis: Jim Grant (Robert Redford), un antiguo activista radical, vive ahora de forma anónima con su hija en los alrededores de Albany, en Nueva York. Pero su tranquila vida dará un vuelco cuando Ben Shepard (Shia LaBeouf), un joven periodista, revela su paradero al FBI, que llevaba buscándolo tres décadas por su participación en el atraco a un banco.

Pacific Rim (2013)

A continuación, a las 23:20h, se emite ‘Pacific Rim’ una película del año 2013 dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro y protagonizada por Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Diego Klattenhoff.

Sinopsis: Cuando legiones de monstruosas criaturas, denominadas Kaiju, comienzan a salir del mar, se inicia una guerra que acabará con millones de vidas y que consumirá los recursos de la humanidad durante interminables años. Para combatir a los Kaiju gigantes diseñan un tipo especial de arma: enormes robots, llamados Jaegers, que son controlados simultáneamente por dos pilotos cuyas mentes están bloqueadas en un puente neural. Pero incluso los Jaegers proporcionan poca defensa ante los incansables Kaiju. A punto de la derrota, las fuerzas que defienden a la humanidad no tienen otra elección que recurrir a dos insólitos héroes: un ex piloto acabado (Charlie Hunnam) y un aprendiz que todavía no se ha puesto a prueba (Rinko Kikuchi). Ambos se unen para traer a un legendario pero al parecer obsoleto Jaeger del pasado. Juntos, son la última esperanza de la humanidad frente al Apocalipsis que se avecina.