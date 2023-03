Dolores Palliser, pionera en el Parlamento de Canarias

Coincidiendo con el inicio del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad, la sección de Igualdad de Buenos Días Canarias ha querido hacer un guiño a la presencia de las mujeres en la Cámara autonómica. Ha sido con Dolores Palliser, la primera mujer que abrió la puerta a otras tantas diputadas, exactamente un total de 113 que han pasado por los escaños del Parlamento de Canarias en nuestra etapa autonómica.

Palliser asegura que «esa etapa fue apasionante porque estaba todo por hacer, empezando por dar forma a todas las instituciones, incluso desde antes de la etapa autonómica». Asegura que en ese momento «la política era cosa de hombres» y aún dice no explicarse «cómo durante ocho años ningún otro partido tuvo representación femenina en la cámara».

En su opinión, las mujeres han dado grandes pasos en muchas disciplinas, pero cree que, sin embargo, en la política las mujeres «seguimos siendo invisibles mucho tiempo, hasta la aprobación de leyes de paridad».

entrevista a Dolores Palliser en Buenos Días Canarias

«No me dieron un trato paternalista«

La abogada e histórica del socialismo, asegura que cuando llegó a la política de la mano de Jerónimo Saavedra, se sintió algo avergonzada porque no tenía experiencia ni como concejal y tuvo cierto temor a no estar a la altura. Sin embargo, asegura que su carácter le ayudó a no tener ningún tipo de complejo ni a recibir un trato paternalista por parte de sus compañeros.

Brecha de 13 años sin mujeres

Dolores Palliser fue también la primera consejera del Gobierno, concretamente de Turismo y Transportes. Reconoce con cierta tristeza que pasaron 13 años hasta que otra mujer, María Eugenia Márquez, fue designada para otro puesto en el Ejecutivo.