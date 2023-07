El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha concedido este jueves al programa Buenos Días Canarias de Tv Canaria. También en ella ha hablado de generar empleo, de turismo y de la bonificación del impuesto de sucesiones

Entrevista a Manuel Domínguez en Buenos Días Canarias

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha confirmado este jueves que cada consejero comparecerá en el Parlamento de Canarias en próximas fechas para contar como se han encontrado cada una de sus áreas. Lo harán, ha dicho Domínguez, por transparencia.

Regla de gastos

Domínguez que también es consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos ha confirmado que las reglas de gastos les puede hacer trastocar los planes económicos del ejecutivo. «Si hay normas más restrictivas tendremos menos opciones de utilizar la economía que venía de antes». Estas reglas de gastos pueden hacer trastocar no solo los planes del gobierno autonómico sino también los de cualquier otra institución, según el vicepresidente de Canarias. Domínguez eso sí, no quiere pensar de momento en «recortes». Afirma que hay margen suficiente y que no cree que haga falta llegar a ese extremo.

Entrevista a Manuel Domínguez en Buenos Días Canarias

Impuesto de sucesiones

La bonificación en el impuesto de sucesiones es otro de los temas que se trató durante la entrevista. Se trata de una de las medidas más criticadas hacia el nuevo gobierno porque se cree que podría beneficiar a las grandes herencias. Manuel Domínguez ha contestado a todas esas críticas con la reflexión de que hay que ser consciente que una herencia, una propiedad puede ayudar a salir de la pobreza a una familia. «Hay que ser consciente que quien compró una propiedad ya pagó los impuestos correspondientes por ello, no se pueden estar pagando cada vez que pasen de generación a generación«. «Tampoco puede ser que muchas familias renuncien a sus herencias por no poder pagar este impuesto»

Objetivo; crear empleo

El nuevo gobierno de Fernando Clavijo se marca también como objetivo clave generar empleo. En este sentido Domínguez afirma que tiene claro que quien ahora mismo genera empleo es la empresa privada. «Canarias tiene que ayudar a ser un polo de atracción» y para ello, afirma Domínguez que el gobierno debe ayudar con una herramienta fundamental para Canarias, el REF. El Régimen Económico y Fiscal de Canarias debe generar sobre todo seguridad jurídica, confirmó Domínguez

Imagen de la entrevista de Antonio Hernández a Manuel Domínguez en BDC de Tv Canaria

Para crear empleo también tiene un papel fundamental el trabajador autónomo. Manuel Domínguez en este sentido ha dicho que tiene que el nuevo gobierno tiene claro que tiene que ayudar a tres tipos de autónomos

Por un lado a aquel que por primera vez quiere ser autónomo, quiere comprometer su economía para arriesgarse y autoemplearse. A ese tipo de autónomo hay que ayudarle

quiere ser autónomo, quiere comprometer su economía para arriesgarse y autoemplearse. A ese tipo de autónomo hay que ayudarle También hay que ayudar, según Domínguez, a quien ya se arriesgó hace tiempo y sigue generando empleo y economía.

y sigue generando empleo y economía. Y por último Domínguez afirma que el gobierno no se olvida de quien necesita una segunda oportunidad. De aquel trabajador a quien en un primer momento no le fue muy bien pero quiere volver intentarlo. «A ese trabajador autónomo hay que animarle, darle herramientas y la mano para que vuelva a levantarse».

Entrevista a Manuel Domínguez en Buenos Días Canarias

«El turismo crea el 40% del empleo en Canarias»

«Canarias no puede darse el lujo de crear turismofobia. Y eso se crea diciendo que el turista paga poco, que son muchos…». Manuel Domínguez ha sido contundente en afirmar que «hay que ser muy consciente de que el turismo es nuestra principal fuente de ingreso«.

En ese sentido el vicepresidente de Canarias ha confirmado que el nuevo ejecutivo ha decidido que empleo y turismo estén en el mismo área porque el 40% del empleo en Canarias se crea a través del turismo. «Después de la pandemia tenemos que tener muy claro que con el turismo no se juega», concluyó el vicepresidente.

Más información en