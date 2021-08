El 47 por ciento de las embarazadas en Canarias tienen al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19 puesta y un 8 por ciento están citadas para la primera dosis

Fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias han indicado a EFE que un 43 por ciento no están vacunadas ni citadas y un 2 por ciento han expresado que no quieren o no procede que se vacunen.

Sanidad ha pedido a las embarazadas que aún no tienen cita que se animen a hacerlo a través del 012, de los puntos de vacunación abiertos, de la web canariassevacuna.com y de la aplicación «Mi cita previa».

En la actualidad en los hospitales canarios hay 14 mujeres ingresadas con covid positivo, y de ellas once están en planta y tres en la UCI, una de ellas grave.