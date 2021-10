La ministra de Derechos Sociales asegura que las cifras en España son «inaceptables». Más de dos millones de menores viven bajo el umbral de la pobreza

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. EFE

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se ha comprometido a invertir 779 millones hasta 2027 para reducir la pobreza infantil, que alcanza «cifras inaceptables» en España, con la aplicación de la Garantía Infantil Europea, de los que 527 millones proceden de fondos europeos.

Belarra ha lamentado que en España más de 2 millones de menores vivan bajo el umbral de pobreza moderada. Más de 400.000 en situación de pobreza severa, con especial preocupación por los menores de 6 años.

El Gobierno prepara un Plan de Acción Nacional para trasladar a España medidas que reduzcan la pobreza infantil, con el Fondo Social Europeo Plus. Será a través del programa Garantía Infantil Europea que compromete a los Estados a aportar un porcentaje de la cantidad recibida.

Acceso gratuito a los servicios básico

El objetivo del programa europeo es garantizar que todos los menores, especialmente los más vulnerables, tengan un acceso efectivo y gratuito a servicios básicos como la educación y cuidado infantil, educación y actividades extraescolares, al menos una comida saludable por día lectivo y salud, y acceso efectivo a vivienda adecuada y nutrición saludable.

«La pobreza no es solo monetaria, es también no tener acceso a una atención sanitaria pública y gratuita, es no poder ir al colegio o no hacerlo en las mismas condiciones que tus compañeros y compañeras, es no tener vivienda digna y a un precio asequible, es no poder mantener una dieta sana y equilibrada», ha explicado Belarra en la presentación del documento que servirá de base al Plan de Acción.

En el acto celebrado en la Oficina de la Comisión Europea en España, la ministra ha anunciado un paquete de medidas de apoyo a las familias, de carácter universal, para los primeros 3 años desde el nacimiento del bebé, que incluirá en la ley de diversidad familiar que prepara el Gobierno.

«Será un paquete que incluirá medidas encaminadas a garantizar un entorno saludable y seguro donde se desarrolle la crianza, el acceso a un sistema sanitario y educativo universal, y a una alimentación saludable para todos y todas».

Renta de crianza de 100 euros al mes

También su ministerio va incluir en la ley de familias la aprobación de una renta de crianza. Tendrá una dotación de 100 euros al mes para todos los menores. También la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad hasta los seis meses, propuestas que han quedado fuera de los Presupuestos de 2022. «Seguiremos reclamando esas medidas», ha dicho.

«Llevamos más de una década sin ser capaces de reducir el número de niños que viven en riesgo de pobreza infantil», ha lamentado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, quien ha reconocido la preocupación del Gobierno por el hecho de que España sea uno de los países «a los que más cuesta» sacar a los niños de esta situación.

«Casi un tercio de niños vive en situación de pobreza o exclusión social y esto exige medidas contundentes «, ha dicho el secretado de Estado.

El Gobierno abordará la aplicación del programa Garantía Infantil en una próxima reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para noviembre. También lo analizará con el Consejo Estatal de participación, recién creado, en el que los niños pueden hablar sobre las políticas públicas que les afectan.

