El 7% de los menores en Canarias carecen de ropa nueva

Más de 20.000 menores de 16 años no tienen posibilidad de comprar ropa nueva según un estudio del Instituto Nacional de Estadística

Informa: Ana Albendín.

Canarias se encuentra entre las comunidades autónomas del país donde más menores de 16 años carecen de ropa nueva o calzado, el 7% de esta parte de la población. Esta situación afecta a unos 20.000 menores según la encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, INE.

El estudio muestra que Canarias es la región donde hay más menores con carencias en materiales. Freepik.

El nivel de pobreza es mayor entre las familias de origen extranjero. Señala también como dato significativo, que el 13% no puede hacer viajes o excursiones extraescolares.

La alimentación es otro de los parámetros analizados. El consumo de frutas y verduras escasea, al igual que la posibilidad de hacer cualquier actividad de ocio. Tres de cada 10 familias reconocen no poder irse de vacaciones con sus hijos.

Alimentación y necesidades educativas

Canarias suspende en 11 de los 13 criterios resaltados en el estudio. Con respecto, a la comida, el 1,2% no puede acceder a un plato de carne, pescado o pollo. Una fuente de proteínas necesaria para la salud y para su desarrollo.

En educación, el 4% de los niños no dispone de libros adecuados para su edad, un 10% no cuenta con equipos de ocio al aire libre y un 2,7% no tiene juguetes para utilizar dentro de casa.

El resultado de la encuesta es fruto de que Canarias tiene una de las rentas per cápita más bajas del país. Subraya el sociólogo, José León, y añade, «los hijos heredan la pobreza de sus padres y es muy difícil que salgan de esta posición porque el ascensor social no está funcionando».

La falta de recursos lleva a muchas de estas familias a la desestructuración. Indica León, que es la razón de tener «uno de los índices de divorcios más altos y la nupcialidad es cada vez menor, por lo que hay muchas familias monoparentales».

Este aspecto afecta especialmente a los menores. José León resalta que esto se traduce en mayores índices de fracaso escolar.