El archipiélago registra 394 nuevas sociedades en febrero, aunque la disolución de entidades crece por encima del 50 %

El tejido productivo de las islas muestra señales de un dinamismo renovado durante el segundo mes del año. El número de empresas creadas en Canarias aumentó un 38,2 % en febrero respecto al mismo mes de 2025, un crecimiento que sitúa la cifra total en 394 nuevas sociedades frente a las 285 que iniciaron su actividad un año atrás. Los datos, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este lunes, reflejan una tendencia positiva en la iniciativa emprendedora de la región.

Imagen de archivo | Sigre

Sin embargo, la vitalidad del mercado también convive con una cara más amarga para el sector empresarial canario. La cantidad de compañías disueltas en las islas se elevó un 50,63 % en el mismo periodo, un incremento notablemente superior al de las aperturas. Este porcentaje supone que el archipiélago pasó de 79 a 119 cierres en tan solo doce meses, de acuerdo con la última Estadística de Sociedades Mercantiles que elabora el organismo estatal.

Evolución respecto al panorama nacional

A pesar del buen ritmo local, el avance canario se sitúa ligeramente por debajo de la ebullición que vive el resto del territorio español. El archipiélago ocupó la décima posición entre las comunidades autónomas en cuanto a la subida proporcional de empresas constituidas. Aunque la cifra de negocios creció en todas las regiones del país, el conjunto de España registró un incremento medio del 45 %, superando en casi siete puntos el registro de las islas.

La disparidad geográfica marca la evolución de este indicador en el último año. Cantabria lideró los aumentos anuales con un 81,4 %, seguida de Andalucía con un 65,5 % y la Comunidad Valenciana con un 56,8 %. En el otro extremo, las comunidades que experimentaron los crecimientos más discretos fueron Navarra con un 18,7 %, Galicia con un 24,8 % y Extremadura con un 27,1 %.

Mayor músculo financiero en las nuevas sociedades

Más allá del volumen de empresas, la solidez económica de los nuevos proyectos destaca en el último informe. El INE detalla que el capital suscrito para la fundación de estas nuevas sociedades mercantiles en Canarias superó en más del doble la cantidad invertida un año antes. La inyección de fondos escaló de forma significativa, pasando de 6,21 millones de euros a 15,10 millones, lo que sugiere la puesta en marcha de proyectos con una base financiera más robusta en el archipiélago.