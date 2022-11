«El hombre invisible frente al espejo», nueva entrega de ‘En otra clave’

Con este original título vuelve a Televisión Canaria este domingo 20 de noviembre a partir de las 21.15 horas una nueva entrega de uno de los programa de humor más longevo y seguido del canal autonómico, ‘En Otra Clave’.

Como siempre, nuestra querida Petite Lorena compartirá una divertida charla con Eloísa González, en este caso sobre el ingrato trabajo de los camareros y camareras. Cuando un joven (Adrián Rosales) lleva a su chica (Lioba Herrera) a una perfumería para hacerle un regalo y el dependiente es nuestro Friki (Zebensui Felipe), ya sabemos que esta pareja se llevará de todo menos el preciado perfume.

Chano (Juanka) sufre un atropello y recibe una indemnización. A Ginés (Matías Alonso) se le enciende la bombilla y decide tirarse delante de una guagua para que también le paguen, pero claramente le sale el tiro por la culata y lo único que se lleva es un golpe en la cabeza. Los médicos recomiendan a su entorno que no le lleven la contraria porque puede sufrir secuelas irreparables. A Ginés no se le ocurre otra cosa que querer casare esa misma tarde. Arturito (Chema Pantín) accede a regañadientes y entre todos organizan una boda en un local del edificio…¿Qué saldrá de ahí? Pues ya se lo pueden imaginar… o no.