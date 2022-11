Considera el PP canario que las cuentas para 2023 son «irreales, electoralistas e irresponsables»

Declaraciones: Manuel Domínguez, presidente del PP canario y portavoz del Grupo Parlamentario Popular

El Partido Popular (PP) ha anunciado este martes la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023 al considerar que se trata de unas cuentas «irreales, electoralistas e irresponsables».

La presentación de esta enmienda a la totalidad, a la espera de conocer qué harán el resto de grupos de la oposición -CC y Cs-, obliga a celebrar la próxima semana el debate en primera lectura del texto diseñado por el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular y presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, junto al portavoz popular de Economía, Presupuestos y Hacienda en la Cámara regional, Fernando Enseñat, explicó que esta enmienda a la totalidad se basa en distintos factores. Señaló que arrastran una «losa demasiado pesada» con respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pues «incurren en mayor deuda, más impuestos y porque no existe ninguna organización nacional e internacional que avale estas cuentas en cuanto a sus ingresos se refiere».

«Incremento de la deuda»

Así pues, Domínguez incidió en que los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio incrementan la deuda en 51.000 millones de euros. «Lo que significa que, una vez aprobados y entren en vigor, cada canario tendrá una deuda de 6.000 euros«. «Y aumentan la fiscalidad en 18.710 millones, por lo que cada canario tendrá que pagar 862 euros más en impuestos», apuntó Domínguez.

Otro elemento que justifica la presentación de la enmienda a la totalidad, según indicó el dirigente popular, es la «incapacidad de previsión» que tiene el Gobierno de Canarias. Así, indicó que con respecto al PIB de 2021, el Gobierno de Canarias decía que había un incremento del 8,6% pero el crecimiento real fue del 6,1%; en el ejercicio 2022, el Gobierno estimaba el crecimiento del PIB en un 13,9%, cuando a finales de septiembre el crecimiento estaba en el 5,7%, y la previsión del Gobierno para 2023 es del 3,3%, cuando la AIReF dice que puede estar en el 1,3%.

Superávit

Otra variable en la que se apoyan los populares es la «incapacidad de ejecución del Ejecutivo canario, pues en 2020 ha habido un superávit de 232 millones de euros. En 2021, de 210 millones, y ya en el Presupuesto de 2023 se dibuja un superávit que estará en torno a los 185 millones de euros, siendo la primera vez que ve a un Gobierno que prevé inicialmente que vaya a haber incapacidad de ejecución del Presupuesto», señaló Domínguez.

A este respecto, puso como ejemplo que la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, a septiembre de 2022, tan sólo había ejecutado el 22% de su presupuesto. Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, un 27%; Agricultura, Ganadería y Pesca, un 38%, y Obras Públicas, Transportes y Vivienda, un 45%.

De igual forma, los populares abogan por racionalizar y reducir los gastos superfluos. Según Manolo Domínguez, no puede ser que el Gobierno de Canarias «pida a las familias que se aprieten el cinturón y, al mismo tiempo, se permita determinados lujos».

En este sentido, indicó que las empresas públicas y las fundaciones cuentan en los Presupuestos de 2023 con 15 millones de euros más que en 2022 y desde el inicio de la Legislatura las retribuciones de los miembros del Gobierno, altos cargos y personal eventual han costado 10,7 millones de euros.

Por tanto, Manuel Domínguez hizo hincapié en que se trata de unos presupuestos «irreales que van a ser incapaces de ejecutar, que demuestran que Canarias no tiene un problema de recursos económicos, sino un problema de gestión, y que el objetivo no es gastar más, sino invertir bien, algo que no se plantea en estos presupuestos», afirmó.

El PP anuncia una enmienda a la totalidad de los presupuestos de Canarias. Europa Press

Un «verdadero» plan fiscal

Por otro lado, el líder de los populares canarios dijo echar en falta un plan de alivio fiscal «real», pues considera que no se puede llamar «plan» a una «medida aislada» como la que ha planteado el Gobierno de Canarias al decir que va a aliviar la presión fiscal de los canarios en los tramos más bajos del IRPF. «¿Qué sucede con los que no hacen la declaración de la renta?», se preguntó Domínguez.

En esta misma línea, el portavoz popular de Economía, Presupuestos y Hacienda en la Cámara regional, Fernando Enseñat, señaló que en las cuentas de 2023 hay 500 millones más de recaudación de impuestos que en 2022, lo que significa que con este Gobierno «pagamos más impuestos que nunca» y tan sólo se anuncian unas medidas de alivio fiscal de sólo 100 millones de euros, lo que supone 105 euros por contribuyente al año y 8 euros al mes, criticó Enseñat.

Frente a esto, el PP exige un «verdadero» plan de alivio fiscal a las familias y empresas canarias, que incluya medidas como la bajada temporal del IGIC del 7 al 5%; la bajada permanente de los cuatro últimos tramos de renta; la bajada del IGIC eléctrico a los autónomos y pymes; la recuperación de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, o la bajada del Impuesto de Transmisión Patrimonial. «Estos son ejemplos de un verdadero plan de alivio fiscal para todos los canarios», apuntó.