El Programa de Empleo Social dará trabajo a 2.800 personas

Gobierno canario y Fecam firman un acuerdo-marco dotado de 30 millones de euros para el Programa de Empleo Social

Se pone en marcha el Programa de Empleo Social. Imagen de recurso

El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) han suscrito, por un importe global de 30 millones de euros, el acuerdo-marco que les permitirá iniciar la tramitación del Programa de Empleo Social 2023-2024, que tiene por objeto facilitar la empleabilidad de las personas con menos recursos, en exclusión social y paradas de larga duración.

Veinticinco de los treinta millones de euros con los que está dotado este programa provienen del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y los otros cinco se obtienen de los fondos logrados por el archipiélago a través de la Conferencia Sectorial de la materia, con el fin de incrementar las posibilidades de las entidades locales para formar y contratar al mayor número de personas posible, que se encuentren en exclusión social, tengan rentas muy bajas o sean paradas de larga duración.

Los empleos que genera este programa tienen una duración máxima de un año y se destinan a la realización de obras o servicios de interés general y social, a partir de los proyectos de empleo presentados por los ayuntamientos.

Requisitos del programa

Las contrataciones con cargo a este programa se dirigirán preferentemente a personas con familias que no superen el 80 por ciento del IPREM por persona, paradas de larga duración o consideradas en riesgo de exclusión social por los servicios sociales de cada municipio. También se priorizará la contratación de personas con discapacidad y, siempre que sea posible, más del 50 por ciento de las personas contratadas serán mujeres, dado el desequilibrio que sigue existiendo hoy en día en el mercado laboral.

Las personas que estén interesadas en participar en el programa deben cumplir una serie de requisitos, con el fin de garantizar que las contrataciones cumplen con su finalidad principal, como es promover la integración social:

Tener 18 años cumplidos y menos de 65.

Estar inscritas como personas demandantes de empleo en el SCE, con el periodo de desempleo mínimo que se establezca para cada colectivo.

Figurar empadronadas en el municipio que ejecute el proyecto, con una antigüedad superior a seis meses. Se podrá obviar la antigüedad mínima, así como el requisito de empadronamiento, únicamente cuando queden puestos por cubrir o en los casos de personas víctimas de violencia de género.

Criterio de rotación y no repetición

Con el fin de que los puestos de trabajo que se prevé financiar con cargo al programa tengan el impacto más transversal posible en la sociedad, se aplicará el criterio de rotación y no repetición, es decir, no haber participado en los últimos 12 meses en ninguna Política Activa de Empleo ni Planes de Empleo Social del SCE, en que haya sido subvencionada la contratación de la persona desempleada, salvo que haya sido por un período inferior a seis meses. Asimismo, no podrá participar más de una persona por núcleo familiar, a no ser que, una vez satisfechas todas las solicitudes, queden plazas por cubrir en los proyectos.

Los ayuntamientos interesados disponen ahora de quince días, a contar desde la publicación del acuerdo-marco en el tablón de anuncios del Servicio Canario de Empleo, para solicitar su adhesión a través de la sede electrónica de ese organismo autónomo y participar así en el programa anual, que prevé la contratación y mejora de la empleabilidad de en torno a 2.800 personas desempleadas.