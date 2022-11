El Supercampeonato de España y el certamen regional de rallies

Ambos se jugarán en Televisión Canaria este fin de semana. Se disputa una nueva edición del Rally Villa de Adeje. La cita tinerfeña decidirá el título nacional entre tres pilotos: Pepe López, Efrén Llarena y Alejandro Cachón

Además, el título regional podría quedar decidido a favor de Enrique Cruz, también favorito a la victoria. El domingo 27, a las 12.50 h, todos los detalles se podrán ver en un nuevo especial del programa Todo Rally

Al Rally Villa de Adeje le ha tocado la fortuna de decidir el Supercampeonato de España de Rallies (S-CER). Tres equipos llegarán con opciones al título más importante del automovilismo nacional y allí estará Televisión Canaria para no perder detalle. Este nuevo programa de Todo Rally se emitirá el domingo 27 a las 12:50 horas, con especial atención al desenlace del certamen canario, que también puede quedar definido en lo. tramos del sur de Tenerife.

Volviendo al S-CER, Pepe López-Borja Rozada (Hyundai i20 N Rally2), Efrén Llarena-Sara Fernández (Skoda Fabia Rally2 Evo) y Alejandro Cachón-Alejandro López (Citroën C3 Rally2), pelearán por la corona nacional en una prueba que es nueva para todos ellos. Son, sin duda, los grandes favoritos a la victoria, a la espera de lo que puedan hacer los Hyundai de Surhayén Pernía-Alba Sánchez o Iván Ares-David Vázquez, dos de los gallos del campeonato.

Con la intención de mezclarse en la pelea por la victoria, Enrique Cruz-Yeray Mujica no perderán de vista la posibilidad de materializar su octavo título regional. Los del Ford Fiesta R5 MKII ya ganaron en Adeje en 2021 y no hay motivo para pensar que no puedan volver a hacerlo. Miguel Suárez-Eduardo González (Citroën C3 Rally2) regresan tras su paréntesis en el ‘Isla Tenerife’, mientras que Sergio Fuentes-Néstor Gómez repiten, en su caso, con una unidad similar a la de entonces.

El Rally Villa de Adeje suma otros apartados igualmente atractivos que harán las delicias de los aficionados entre el 24 y 26 de noviembre por las carreteras del sur de la isla de Tenerife. Sin duda, será un fin de semana histórico que puede decidir más de un título.

Fiel a su compromiso con el mundo del motor, Televisión Canaria no perderá detalle de lo que acontezca en esta prueba subrayada en rojo en el calendario de los espectadores más apasionados. Todo Rally volverá a ofrecer sus habituales espectaculares imágenes desde todos los puntos de vista posibles que ofrece el mundo de los rallies.