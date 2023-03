LM Colección muestra una selección de la colección personal del arquitecto Vicente Saavedra y Mercedes R. del Palacio con piezas de algunos de los artistas más importantes del siglo XX . Hablamos con su director, Eliseo Izquierdo

Detalle de la muestra ‘Una arquitectura de la mirada’ en LM Colección. Imagen cedida

Una arquitectura de la mirada. ¿Qué nos vamos a encontrar?

Esta exposición permite una interesante aproximación a algunas de las figuras y de las propuestas artísticas más destacadas de una época imprescindible de nuestra historia cultural, como fue la del tercer cuarto del siglo XX español y en concreto el momento de la organización y celebración en Santa Cruz de Tenerife de la I Exposición Internacional de Escultura en la Calle, que coincide con la renovación y reanimación cultural sucedida a lo largo de los setenta, y que tuvo en el Colegio de Arquitectos y en su Comisión de Cultura uno de los polos de acción más activos en la isla. En todo ello, el arquitecto Vicente Saavedra jugó un papel fundamental, y su colección es fiel reflejo de todo aquello.

El arquitecto Vicente Saavedra fue uno de los impulsores de la cita, un hito cultural importantísimo

En efecto, la figura de Saavedra está presente en el germen de la Exposición, en su desarrollo, pero también en toda la actividad que fue generándose esos años desde la Comisión de Cultural del Colegio de Arquitectos, que incluyó otras importantes exposiciones y simposios. Saavedra es importante por su propia trayectoria como arquitecto, pero no menos importante ha sido su contribución al mundo del arte insular gracias a su interés por la promoción de las exposiciones de arte contemporáneo y también del coleccionismo.

¿Cómo se gesta la colección? ¿Es una colección producto del contacto con los artistas o resultado de la búsqueda/ hallazgo de piezas?

En un primer momento seguramente su colección fue surgiendo por ese contacto estrecho con los artistas, que primero buscó él mismo por una cuestión de inquietud cultural (incluso en esto su admiración por el arquitecto Sert parece que tuvo reflejo), pero que luego fue surgiendo por conexiones y amistades.

Con posterioridad, después de los setenta, la colección seguiría creciendo, pero ya de una forma un tanto más intencionada en la búsqueda de nombres y piezas, ya no solo en galerías sino incluso a través de casas de subastas. No hay que olvidar que toda colección, una vez rebasados ciertos límites, se convierte en una pulsión cercana a lo obsesivo; Saavedra no solo coleccionó arte, sino también antigüedades y fue un magnífico filatélico, por ejemplo.

Rincón de la muestra ‘Una arquitectura de la mirada’ en LM Colección. Imagen cedida

Suponemos que por su formación como arquitecto, ya existía un germen de la colección antes de la Exposición Internacional? ¿Es así?

En efecto, Saavedra ya había mostrado un gran interés y preocupación por el mundo del arte desde antes del proyecto de la Exposición. Desde los sesenta mantenía ya contacto con artistas como Miró, Millares o Saura. Precisamente por eso nuestra exposición se mueve fundamentalmente en el arco cronológico de los sesenta a los ochenta del siglo XX, aunque la exposición siguió creciendo después.

¿Qué pieza destacaría usted de las que se pueden ver en la muestra?

La muestra reúne nombres y obras muy destacadas del panorama artístico español del siglo XX, desde Picasso, Miró o Julio González, hasta Saura, Tàpies, Canogar, Lucio Muñoz, Equipo Crónica o un magnífico Sempere. Pero, precisamente por la importancia de esta nómina destacaría unos bocetos de la Lady de Martín Chirino (obra en la que está el germen de la exposición de escultura en la calle) y el siempre inquietante Animal de fondo de Millares.

En este sentido, hablando sobre colecciones y coleccionistas ¿existe tradición coleccionista en las islas? Si es así ¿hay voluntad de mostrarla o suele quedar en el ámbito estrictamente privado?

Si por tradición nos referimos a que el coleccionismo haya sido una cuestión frecuente y con un arraigo e impronta evidentes en el mundo de la cultura insular, probablemente tendríamos que decir que ha sido un fenómeno discontinuo y que no ha logrado crear dinámicas estables ni para la creación ni para el mercado, sobre todo si lo comparamos con otros ámbitos geográficos.

Pero, aun así, no debe menospreciarse la importancia que han tenido y tienen hoy en día un buen número de colecciones que se han reunido en las islas. Y en este sentido, justo el momento en que desde el Colegio de Arquitectos se inicia el proceso de renovación cultural antes mencionado, se activa también un muy interesante movimiento en torno al coleccionismo. Lo que quedó de la Exposición Internacional es en sí una magnífica colección de escultura pública al aire libre.

‘Una arquitectura de la mirada’ puede visitarse hasta el 3 de julio en la sede de LM Colección, en San Cristóbal de La Laguna.