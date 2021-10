El ayuntamiento aconseja a los vecinos no tocarlos ni molestarlos para evitar la picadura del ‘dragón azul’ que puede ser muy peligrosa

Imagen del dragón azul cedida por el Ayuntamiento de La Oliva.

El Ayuntamiento de La Oliva en Fuerteventura ha hecho público a través de las redes sociales el hallazgo de la especie conocida como ‘dragón azul‘ o ‘mariposa de mar‘.

Se trata de una especie peligrosa y algunos ejemplares han sido encontrados en la zona de playa entre Las Agujas y las Grandes Playas.

Su picadura puede ser «muy peligrosa»

El consistorio asegura que su picadura puede ser muy peligrosa. Por ese motivo recomienda a la población que en caso de ver alguno no los toque ni moleste. Es una especie que si no es molestada no suele atacar.

En caso de recibir una picadura de esta especie, se recomienda contactar con los servicios de emergencia. El Ayuntamiento de La Oliva recuerda además la necesidad de hacer caso a las banderas, señalización e indicaciones que se dan en cada momento en las playas de la isla.