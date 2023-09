La pareja de Ester y Tonet es una de las primeras con síndrome de Down en casarse en España y ahora disfruta su luna de miel en Tenerife

Vídeo RTVC / Informa: Yurena Goya / Adrián Gil-Roldán / Guada Marrero

Ester y Tonet, dos jóvenes catalanes, se conocieron hace 11 años y desde entonces no se han separado. Hace unas semanas se convirtieron en una de las primeras parejas con síndrome de Down en casarse en España, y ahora pasan su luna de miel en Tenerife.

«Es un chico que con un disparo me enamoró y me robó el corazón«, afirma Ester, activista de derechos de las personas con síndrome de Down.

Detrás hay mucho trabajo, tanto de ellos como de los grupos de apoyo y las familias. Una lucha constante por mantener una vida independiente; aquella que eligieron vivir.

Ester y Tonet, ambos con síndrome de Down, cumplen un sueño tras el «sí quiero»

«Aprendimos a formarnos, a ser independientes y autónomos, y a echar una mano a otras personas», destaca Ester. Por su parte, Tonet asegura que buscan «romper metas y estereotipos, no queremos que nos pongan etiquetas».

Y así, sin etiquetas, sólo son dos jóvenes recién casados con muchos sueños por delante. Uno de ellos ya se ha cumplido: haber encontrado a alguien con quien compartir el viaje.