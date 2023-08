Una explosión en una vivienda de Valladolid deja varios heridos

Una explosión a primera hora de la mañana en el barrio de Parquesol, en Valladolid, ha dejado varios heridos que han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios de la ciudad

Al menos seis personas han resultado heridas esta madrugada como consecuencia de la explosión registrada en una vivienda de Valladolid, cuyas causas se desconocen por el momento, y que ha motivado el despliegue de numerosos medios sanitarios y policiales, ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Una de las personas afectadas sufrió quemaduras y está herida de gravedad, por lo que fue trasladada al Hospital Río Hortega de la capital vallisoletana, mientras que los otros cinco afectados fueron atendidos por inhalación de humo y evacuados también a centros hospitalarios, según las mismas fuentes.

En concreto, dos mujeres de 44 y 14 años, fueron evacuadas en ambulancia al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde también fue derivado otro hombre de 43, mientras que una mujer de 56 años y otro hombre de 38 han sido ingresados en el Hospital Río Hortega, todos ellos por inhalación de humo.

Han sido varias llamadas las que han alertado al 112 de una explosión registrada poco antes de las seis de la madrugada en una vivienda de la calle Juan de Valladolid, ubicada en el barrio de Parquesol.

Vídeo RTVC.

Segunda explosión en Valladolid en menos de un mes

Por el momento se investiga el origen del suceso, el segundo de estas características en Valladolid después del que el pasado 1 de agosto costó la vida a una mujer en la calle Goya de la capital vallisoletana y que aún se investiga, con la principal hipótesis de una explosión accidental.

Ese siniestro se registró sobre las once de la noche y no fue hasta las cinco y media de la madrugada cuando fue hallado el cuerpo sin vida de la única víctima mortal, una mujer de 53 años, mientras que otras once personas fueron hospitalizadas por las lesiones sufridas.