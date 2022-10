La patronal de la construcción Fepeco ha advertido este lunes de que se parará la obra pública en Canarias debido a que no se han revisado los precios

Informan:Lucía García / Verónica Hernández

Fepeco ha calificado de «verdadero fiasco» las medidas estatales y autonómicas en este ámbito, que a su juicio no han funcionado. Su presidente Óscar Izquierdo ha aseverado en una nota que hay «malestar» en el sector de la construcción porque las obras públicas siguen sin poder acogerse a la revisión de precios, debido a la burocracia «entorpecedora, lenta y obstruccionista» que «no sabe, no quiere o no puede aplicar lo que está legislado al respecto».

Y aunque lo legislado «no es ninguna panacea», prosigue Izquierdo, la situación continúa con una subida de las materias primas y la consecuente distorsión creada en el mercado, que ha supuesto un sobrecoste que soportan las empresas y que, a la postre, son las que están financiando a la Administración pública.

«Todo un dislate que no tiene visos de solución inmediata», añade Izquierdo, para quien si no se compensa rápidamente la subida de precios, las empresas «muy a su pesar» tendrán que parar la ejecución de las obras antes de final de año.

Quedan desiertas 200 licitaciones

Los aumentos de precios de las materias primas y energías superan la media del 40 % y no se ven reflejados en proyectos ni licitaciones, que siguen saliendo con precios fuera de la realidad y obsoletos, lamenta.

Añade el presidente de la patronal de la construcción en Santa Cruz de Tenerife que en el ultimo año y medio han quedado desiertas unas 200 licitaciones de obras en Canarias, por valor de más de 72 millones de euros. Son obras que incluye a todas las administraciones públicas y que perjudica la reconstrucción de las islas, la creación de empleo, la activación económica y un funcionamiento normalizado del sistema productivo.