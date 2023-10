La patronal de la construcción , Fepeco, mantiene la necesidad de la apertura de al menos dos canteras en Tenerife para solventar la escasez de áridos para este sector

La patronal de la construcción Fepeco ha pedido al Gobierno de Canarias que resuelva las dificultades burocráticas existentes con el objetivo de autorizar la apertura de al menos dos canteras en Tenerife para solventar la escasez de áridos para este sector.

Esta petición la ha trasladado una delegación de Fepeco encabezada por Juan Antonio Afonso durante una reunión con la directora general de Industria, Ana Zurita, y el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso, para tratar sobre la escasez de áridos en Tenerife «y sus graves consecuencias», según indica la patronal en un comunicado.

Los representantes de Fepeco detallaron los consumos de áridos y cemento en Canarias desde 2003 hasta la fecha y se manifestaron «claramente» a favor de la apertura de canteras frente al uso de árido reciclado RCD que, en su opinión, puede ser un complemento «pero en ningún caso el 50 por ciento de la producción» como ocurre actualmente.

Las canteras de áridos están controladas por el Servicio de Minas de la Dirección General de Industria, que es el que otorga la autorización, vigila la explotación con los planes de labores anuales y la policía minera y garantiza la restauración, que además está avalada por el concesionario o autorizado, añade Fepeco.

Necesidad de dos canteras en Tenerife

«En el caso de Tenerife, el más preocupante dado su gran consumo, bastaría con disponer de dos canteras en la actualidad y en los próximos 100 años bastaría con disponer de tres canteras en explotación, lo que concentraría la extracción sólo en tres puntos de la isla», según expone la patronal del área.

Por contra, de acuerdo a la información de Fepeco, los áridos RCD no cuentan con ninguno de los controles que son obligatorios para las canteras y no tienen que restaurar, por lo que no tienen que avalar y realizan explotaciones superficiales, ya que no pueden hacer excavaciones profundas, y por ello extienden su explotación a una gran superficie del territorio generando un picoteo indiscriminado del mismo.

«Dificultades burocráticas»

Añade que para desarrollar canteras existen grandes dificultades burocráticas, por lo que es indispensable la colaboración de todas las administraciones implicadas, que son el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Industria, los cabildos y especialmente los ayuntamientos, donde se paralizan «de inicio» la mayoría de los proyectos de explotación de canteras debido generalmente a la incompatibilidad de las zonas donde hay recurso minero con el planeamiento vigente.

Fepeco asegura que los representantes de Industria en el Gobierno de Canarias se han comprometido a revisar los impactos que generan las canteras en explotación, los RCD e impulsar las extracciones respetuosas con el medio ambiente, además de la agilización administrativa de las autorizaciones, sobre todo, las que exceden de las competencias de esta Dirección General.

Sin embargo la patronal puntualiza que este compromiso que ha de pasar por acuerdos con los cabildos y los ayuntamientos, cuya ordenación territorial es incompatible con la extracción de recursos mineros.

Por ello pide que se efectúen los estudios necesarios de diagnóstico para la futura elaboración de un plan de recuperación de entornos de actividades extractivas, con el fin de paliar molestias y efectos ambientales negativos que generan estas actividades y en su caso, se puedan habilitar otros usos cuando se hayan extinguido los recursos.