El Pleno del Cabildo de Fuerteventura ha aprobado este miércoles un presupuesto de 175 millones de euros para 2023, lo que supone un incremento del 28,8% –unos 40 millones más– respecto a las cuentas de este año

En concreto, la iniciativa ha salido adelante con los votos a favor del presidente, Sergio Lloret, el vicepresidente, Juan Nicolás Cabreras, y los grupos Popular y Coalición Canaria; y los votos en contra del Grupo Socialista, Podemos y la consejera no adscrita, Sandra Domínguez.

Según informa la Corporación insular, el presidente, Sergio Lloret, ha comentado que este presupuesto cuenta con una «cifra histórica» fruto «no solo de la inflación, sino del esfuerzo realizado por toda la Corporación, en un compromiso conjunto por la recuperación económica y social de nuestra Isla».

Asimismo, comentó que las cuentas «son el reflejo de que Fuerteventura se ha puesto en marcha». «Recuperamos –dijo– la esperanza y la prosperidad, en pro de la recuperación económica y que podemos observar en el incremento de los capítulos del 1 al 5 del presupuesto, que crecen en casi 27 millones de euros, fruto del esfuerzo que se hizo en reactivar la isla y que se pone de manifiesto en el crecimiento de todos los sectores económicos tras la pandemia».

58 millones para el área de Infraestructuras

En cuanto al presupuesto, más de 58 millones de euros del total del gasto previsto se gestionará desde el Área Insular de Infraestructuras, Planeamiento, Carreteras y Ordenación del Territorio.

Se trata de un área que, comentó Lloret, continuará realizando inversiones a través de los planes de cooperación con el resto de administraciones, como es el caso del Plan Insular de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal (PICOS).

Dentro de las mismas partidas, la Institución insular continuará con las labores de mantenimiento de carreteras de la isla ya iniciadas en 2022, así como realizando nuevas inversiones que continuarán la senda trazada para que la isla cuente con una completa red de carreteras segura y confortable.

Continuidad de las operaciones iniciadas

Se prevé también la continuidad de las operaciones iniciadas a través del Plan Insular de Cooperación de Actuaciones de Garantía del Abastecimiento Domiciliario de Agua (PICABAS) de la isla, llamado a reconfigurar al completo el sistema de potabilización y suministro de agua a cada familia de la isla, a partir de sistemas energéticos sostenibles.

Del mismo modo, el presupuesto incluye los Planes Rectores para las zonas protegidas de la isla y contempla subvenciones a instalaciones de energías alternativas, entre otras medidas que responden al objetivo de cumplimiento de los 14 instrumentos de ordenación marcados por la Corporación.

Lloret apuntó que la nueva Residencia Sociosanitaria de Salud Mental y la Residencia de Mayores de Gran Tarajal serán asimismo algunas de las inversiones «vitales» previstas desde el área de Infraestructuras.

Aumentan las partidas para la gestión de residuos

También se incrementan las dotaciones presupuestarias destinadas a la gestión de Residuos, que se colocan en casi 17 millones de euros en 2023, que se suman a los casi 5 millones que se destinarán a Medio Ambiente y Gestión Medioambiental, así como los más de 7 millones de euros que se destinarán al impulso del Sector Primario desde Área de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Por su parte, más de 10 millones de euros del total del gasto previsto por la Corporación serán destinados al Empleo, destacando entre las principales prioridades de la Institución los objetivos de generar empleo y oportunidades para llegar a las personas más necesitadas y desfavorecidas de la isla.

Sobre las políticas de Dependencia, Discapacidad, Mayores y Drogodependencia, éstas contarán en 2023 con más de 16 millones, mientras más de 5 millones de euros serán invertidos en materia de Infancia, Familia, Mujer e Igualdad, y las áreas de Asuntos Sociales, Sanidad e Inmigración contará con 4,5 millones de euros.

Casi 12 millones para Cultura y Patrimonio

Para Cultura y Patrimonio Histórico, el presidente apuntó que habrá un presupuesto total de 11,75 millones de euros, que permitirán «la adquisición de joyas del Patrimonio Histórico de Fuerteventura, como los inmuebles que ya hemos logrado adquirir, como es el caso de la Casa del Inglés o Llanos de la Florida, entre otros, contribuyendo a poner en valor la historia de nuestra Isla y nuestro Patrimonio Cultural».

La Institución Insular prevé de igual modo continuar incrementando y mejorando las becas para el estudio, lo que se refleja en las cuentas con una inversión prevista en Educación y Juventud superior a los 6 millones de euros.

En la misma línea se plantea el futuro de las subvenciones deportivas, con las que la Corporación persigue continuar promoviendo acciones en favor de los hábitos de vida saludables, con una dotación de 4,1 millones para el Área de Deportes.

Por último, en lo referente a la financiación, el Cabildo resaltó el incremento de ingresos procedente de la Comunidad Autónoma de Canarias a través del Bloque de Financiación Canario (BFC), de los fondos correspondientes a las Competencias Transferidas y al Fonde de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 2023.