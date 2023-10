La consejera de Hacienda, Matilde Asián se ha mostrado «prudente» sobre la rebaja fiscal prometida por el pacto de gobierno

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, en un Pleno del Parlamento / PARLAMENTO DE CANARIAS

El Gobierno de Canarias prevé aprobar este lunes el proyecto de ley de presupuestos para 2024, según ha avanzado la consejera de Hacienda, Matilde Asián. Al igual que el presidente, Fernando Clavijo, se ha mostrado «prudente» sobre la rebaja fiscal prometida por el pacto de gobierno.

Así se han referido antes de inaugurar en Las Palmas de Gran Canaria unas jornadas sobre la inserción de las regiones ultraperiféricas en su entorno geográfico.

La prudencia «es muy buena consejera»

Matilde Asián ha dicho también que la prudencia de Clavijo «es muy buena consejera» al referirse a la rebaja fiscal. Esta fue una promesa con la que se comprometieron en campaña electoral los partidos que sustentan el pacto de gobierno (CC, PP, ASG y AHI).

Sobre todo, dice Asián, porque aún el Gobierno estatal no ha comunicado a la comunidad autónoma la cuantía de la liquidación de 2022. Tampoco las entregas a cuenta para 2024.

La consejera de Hacienda ha resaltado que estas dos magnitudes representan más del 75 % de los ingresos de la Administración canaria. A ellos se suman los procedentes de la UE y del bloque de financiación regional.

«Planificar la rebaja fiscal en estos momentos resulta imposible»

«La incógnita e incertidumbre sobre ese porcentaje de las cuentas es enorme. Canarias hará unos presupuestos para 2024, no sabemos cuáles van a ser esas entregas a cuenta, cuando lo sepamos adoptaremos otro tipo de decisiones más concretas. Hoy por hoy no podemos hacerlo, no es que hayamos renunciado a la rebaja fiscal, sino que de momento resulta imposible», ha referido.

Preguntada por el momento en que se aplicaría esa rebaja fiscal, la consejera canaria de Hacienda ha considerado que sería, no sólo una vez que eche a andar el próximo ejercicio presupuestario, «sino cuando el Gobierno haga un presupuesto y convoque un Consejo de Política Fiscal y Financiera y diga cuáles serán las entregas a cuenta de 2024 y la liquidación de 2022″.

«Cogeríamos esas cantidades, veríamos nuestras necesidades para 2024 y adoptaríamos una decisión. Como bien dice el presidente, la prudencia es buena consejera, y la ignorancia, muy mala», ha apostillado.