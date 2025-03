Albares ha criticado a Feijóo por seguir en una «oposición de desgaste» para afrontar la seguridad europea

Informa RTVC

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha criticado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por «no estar a la altura de las circunstancias» y seguir en una oposición de desgaste: «no entiendo por qué no es parte ni ha querido serlo de la solución» para afrontar la seguridad europea.

Albares ha comparecido en rueda de prensa en Moncloa para hacer un primer balance por parte del Gobierno de la ronda de encuentros que ha mantenido este jueves Pedro Sánchez con los partidos representados en el Congreso, salvo Vox, para abordar la seguridad en Europa y el incremento del gasto en defensa.

Se ha referido específicamente a Feijóo tras escucharle de que veía «muy difícil» llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre la seguridad en Europa si no respeta al PP e intenta eludir a las Cortes.

«En estos momentos España necesita una oposición de Estado y no de desgaste al Gobierno», ha censurado el ministro, que ha dicho no entender cómo Feijóo no puede sumarse a esa unidad que necesitan todos los europeos en estos momentos. Asimismo, asegura que hay que actuar con serenidad «pero don firmeza y decisión».

El Gobierno critica a Feijóo por «no estar a la altura» para afrontar la seguridad europea. EFE/Javier Lizón

Cuando hay países que se están rearmando y lanzando guerras de agresión contra los europeos, hay que «reforzar» la seguridad y la disuasión europeas, ha dicho el ministro, que no ha aportado detalles de cómo se podría concretar el aumento del gasto en defensa o qué plazos hay.

Feijóo ve «difícil» un acuerdo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que Pedro Sánchez no tiene un plan para España en materia de Defensa. Por lo que, ha advertido que será «muy difícil» llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre la seguridad en Europa y el gasto si no respeta a la fuerza política mayoritaria e intenta eludir a las Cortes.

«Sería muy conveniente, pero no puedo ni quiero ocultar a los españoles que, tal y como están las cosas, es muy difícil», ha afirmado. Además, ha criticado que Sánchez haya acudido a la reunión «sin ninguna información».

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados ha asegurado que el PP está preparado para dialogar «siempre que el Gobierno muestre auténtica voluntad de diálogo y respeto por la fuerza mayoritaria del país» y «tanto el fondo como la forma» del diálogo sean «serios y limpios».

«Lo que he escuchado en esta reunión no es ni serio ni limpio», ha dicho Feijóo. También, ha insistido en que la defensa en Europa y la defensa en España «no se despachan en 30 minutos».