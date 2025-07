El presidente de Canarias considera que la legislatura está en «un punto de inflexión» y aboga por convocar elecciones generales si Sánchez no cuenta con los apoyos de su investidura

Clavijo pide elecciones si Sánchez no conserva sus apoyos: «El pueblo no se equivoca». EFE/Ramón de la Rocha

El presidente de Canarias y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha abogado este martes por convocar elecciones generales si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no conserva los apoyos que reunió en sus investidura, porque «el pueblo no se equivoca».

Preguntado por la invitación que ha hecho a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, Clavijo ha defendido que la legislatura ha entrado en «un punto de inflexión» tras las imputaciones de los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, por delitos de corrupción en el ‘caso Koldo’.

El líder nacionalista canario considera que, hasta la fecha, Pedro Sánchez solo ha reaccionado como secretario general del PSOE. Sin embargo, no lo ha hecho como presidente del Gobierno, algo que echa en falta porque «el problema de corrupción está en el Gobierno de España», asegura.

La legislatura en juego

Coalición Canaria, ha añadido Clavijo, mantiene la prudencia, esperará a escuchar lo que tiene que decir en su comparecencia ante el Congreso Pedro Sánchez. A partir de ahí, tomará su decisión sobre si mantiene o retira el apoyo que le dio en la investidura.

No obstante, el presidente canario considera que la única salida para la continuidad de la legislatura es aclarar si Sánchez conserva o no el apoyo de todos los grupos que lo hicieron presidente.

«Si no (los conserva), la que tiene que hablar es la ciudadanía y, desde luego, nos preocupan algunas declaraciones del tipo: ‘No convoco elecciones porque parece que el pueblo no sabe votar, se va a equivocar y va a ser malo’. Hombre, creo que hay que ser demócrata, ¿no? El pueblo no se equivoca. Igual nos equivocamos nosotros y no es el pueblo el que se equivoca», ha remarcado.

Clavijo ha hecho estas declaraciones antes de inaugurar una jornada que el Comité de las Regiones de la UE celebra en Santa Cruz de Tenerife para debatir el papel de las ciudades y regiones en la acogida de menores migrantes.