ERC, PNV, Bildu y Coalición Canarias durante la ronda de contactos iniciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido más contundencia contra la corrupción y no han garantizado el apoyo al Gobierno

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Imagen EFE

Socios de investidura como ERC, PNV, Bildu y Coalición Canaria se han reunido este miércoles en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que no han garantizado mantener su apoyo, en función de lo que ocurra con el caso Koldo, y han exigido nuevamente más contundencia contra la corrupción.

Sánchez ha cerrado la ronda de contactos iniciada esta semana para evaluar sus relaciones con sus socios de Gobierno y de investidura, tras la implicación en el caso Koldo del hasta ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Una ronda que comenzó el lunes con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, líder de Sumar en el Ejecutivo de coalición, que no ha acudido este miércoles al pleno en señal de protesta por el caso Koldo, y reuniones que siguieron el martes con Junts.

Este miércoles ha sido el turno del PNV, Bildu, Coalición Canaria y ERC, cuyo portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que ha estado a punto de no acudir a la cita, porque no tenía claro que pudiera ser de utilidad.



Finalmente, ha asistido, pero no ha permitido imágenes del encuentro, al igual que ha ocurrido con el PNV y Coalición Canaria, mientras que el BNG y Podemos han rehusado sumarse a esta convocatoria, lo que son síntomas de la situación crítica que Sánchez atraviesa con sus socios de investidura.

No garantizan mantener su apoyo a Sánchez

Por el momento, los socios de investidura que han acudido a la Moncloa no tienen intención de dejar caer al Gobierno, pero tampoco garantizan seguir sosteniéndolo, ya que depende de las informaciones que puedan aparecer sobre el caso Koldo.



La más clara al respecto ha sido la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, que le ha dicho a Sánchez en la reunión que la confianza «se ha quebrado» y que en estos momentos no puede garantizarle su apoyo, como ha contado ella misma posteriormente en una rueda de prensa en el Congreso.



Preguntado sobre la continuidad de la legislatura, Rufián ha reconocido en declaraciones a los medios también en el Congreso que no sabe cuánto tiempo queda ni lo que va a pasar.

Y la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha comentado que en estos momentos hay «un montón de informaciones inciertas» que apuntan a todas partes y ha dicho que irán «paso a paso» analizando lo que se vaya sabiendo.



No obstante, ha dejado claro que no van a pedir ningún plus más ni «mercadear», aprovechando la «gravedad» de la situación.



En el caso de Bildu, han acudido a la reunión los portavoces en el Congreso y en el Senado, Mertxe Aizpurua y Gorka Elejabarrieta, respectivamente, que en un comunicado han avisado de que «ya no es políticamente suficiente» señalar que la alternativa a este Gobierno «es peor».

Medidas más contundentes contra la corrupción

En las reuniones de este miércoles, de aproximadamente una media hora cada una, socios como Rufián y Valido aseguran haber visto a Sánchez «tocado» por la situación, y todos han aprovechado sus encuentros para pedir de nuevo avances en la agenda social y medidas más contundentes contra la corrupción.



Rufián asegura que Sánchez se ha comprometido con él a mejorar la persecución a los «corruptores» como los del caso Koldo, es decir, a las empresas constructoras que pagan mordidas para conseguir o facilitar su acceso a obra pública.

La portavoz del PNV también ha pedido a Sánchez medidas sobre las empresas constructoras, así como «ejemplaridad» y «transparencia», y los representantes de Bildu le han exigido «toda la contundencia» y «decisiones valientes» contra la corrupción.

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria ha instado a Sánchez a actuar no solo en su partido, sino también en el Gobierno, por ejemplo garantizando la máxima transparencia en los procesos de contratación.

Bildu pide a Sánchez «decisiones valientes»

Por su parte, los portavoces de Bildu en el Congreso y en el Senado, Mertxe Aizpurua y Gorka Elejabarrieta, respectivamente, han pedido al presidente Pedro Sánchez «toda la contundencia» y «decisiones valientes» contra la corrupción.

En la reunión que han mantenido con Sánchez en Moncloa, Bildu ha transmitido la necesidad de «actuar con toda la contundencia» y adoptar medidas en profundidad contra los presuntos casos de corrupción, según ha informado la formación en un comunicado.

Estas medidas, han dicho, deberán ir acompañadas de propuestas concretas y efectivas «para avanzar en la cada vez más urgente regeneración democrática».

Para Bildu, la tolerancia cero contra la corrupción debe traducirse en medidas y decisiones «valientes e integrales» que ofrezcan una oportunidad para articular «un nuevo programa político democrático, plurinacional y social que establezca un propósito claro junto a la mayoría de la investidura».

Coalición Canaria avisa de que su apoyo no está garantizado

Finalmente, la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha avisado a Pedro Sánchez durante la reunión que han mantenido en la Moncloa de que su apoyo no está garantizado, y ha asegurado que la gobernabilidad está «bastante cuestionada» por las novedades sobre el caso Koldo.

«Le hemos adelantado que en este momento no podemos garantizarle nuestro apoyo. La confianza se ha quebrado y no solo se ha quebrado con nosotros, se ha quebrado con la propia ciudadanía y con otros socios de Gobierno de los que sí depende la continuidad», ha dicho Valido en una rueda de prensa en el Congreso tras la reunión.

Valido le ha trasladado a Sánchez su enorme preocupación por la gobernabilidad, que asegura que está «bastante cuestionada», y ha vuelto a subrayar que su formación no puede garantizarle su apoyo.

No obstante, ha señalado que en Coalición Canaria no tomarán ninguna decisión hasta que no haya un «escenario real» en función de las nuevas informaciones que puedan aparecer sobre el caso Koldo, y ha preferido no elucubrar al respecto.