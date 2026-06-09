El juicio por la contratación de David Sánchez encara su recta final

La Audiencia de Badajoz escuchará los informes de las defensas de los dos últimos acusados antes de conceder el turno de última palabra y cerrar un proceso que se ha prolongado durante siete días

El juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz quedará este martes visto para sentencia con la presentación de los informes de las defensas de los dos últimos acusados.

David Sánchez Pérez Castejón declara como investigado ante la Audiencia Provincial de Badajoz el pasado 4 de junio | Europa Press

En concreto, la sala de la Audiencia de Badajoz escuchará a los abogados del diputado provincial Ricardo Cabezas y de Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez y adjudicatario de la plaza de ‘jefe de actividades transfronterizas’.

Últimos pasos antes del cierre del juicio

Después de las intervenciones de las defensas, el tribunal presidido por José Antonio Patrocinio concederá a los acusados el derecho a la última palabra, con lo que pondrá fin a un juicio que se ha prolongado durante siete días.

A lo largo de estas jornadas, han declarado los once acusados y más de 40 testigos, además de intervenir las siete acusaciones populares, los letrados de los procesados y el Ministerio Fiscal.

Peticiones de condena y solicitudes de absolución

Durante las sesiones, las acusaciones populares han elevado sus peticiones de hasta seis años de prisión para David Sánchez, cuatro años para Gallardo y dos para Carrero, a quienes sitúan entre los principales acusados. Frente a ello, las defensas han solicitado la libre absolución para los once acusados.